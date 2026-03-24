צה"ל מציג: הושמד אתר ייצור חומרי הנפץ הגדול ביותר באיראן | כך זה נראה מבפנים

צה"ל תקף את מפעל ייצור חומרי הנפץ המרכזי ביותר באיראן, כך לפי הודעה שפרסם הערב (שלישי) דובר צה"ל

צה"ל תקף את מפעל ייצור חומרי הנפץ המרכזי ביותר באיראן, כך לפי הודעה שפרסם הערב (שלישי) דובר צה"ל.

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים במהלך היום (שלישי) גל תקיפות נרחב לעבר תעשיות הייצור של משטר הטרור האיראני באיספאהן.

במסגרת כך, צה״ל מפרסם כי תקף את מפעל ייצור חומרי הנפץ המרכזי ביותר באיראן, בו המשטר פיתח וייצר חומרי נפץ עבור מגוון סוגים של אמצעי לחימה. אתר זה הותקף במבצע ׳עם כלביא׳ ובחודשים האחרונים זוהתה פעילות של המשטר לשיקומו.

בנוסף, חיל האוויר בהכוונת אמ״ן תקף היום עשרות מטרות של המשטר באמצעות יותר מ-120 חימושים ובהן: אתרי שיגור טילים בליסטיים, אתרי ייצור אמצעי לחימה ומערכות הגנה של משטר הטרור האיראני.

צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים.

