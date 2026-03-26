בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר הערב (חמישי) לפרסם את פרטי כתב האישום החמור נגד איש המילואים בתפקיד רגיש והאזרח שהימרו בפלטפורמת ההימורים הדיגיטלית "פולימרקט" על מועד התקיפה הישראלית באיראן במבצע "עם כלביא".

המילואימניק מואשם במסירת ידיעה סודית, לקיחת שוחד ושיבוש הליכי משפט, והאזרח מואשם במסירת ידיעה סודית, ריגול חמור, מתן שוחד ושיבוש הליכי משפט. שניהם מוחזקים במעצר מסוף ינואר. איש המילואים, בדרגת רס"ן בחיל האוויר, משרת משנת 2009 ועובד יחד עם האזרח שמואשם איתו בעבירות הביטחוניות החמורות באתר ההימורים.

על פי כתב האישום, איש המילואים השתתף בתדריך סודי אודות המבצע ובו נאמר מתי הוא ייצא לפועל. לשם כך הוא אף חתם על הצהרת סודיות. על אף החתימה הרס"ן העביר את המידע לחברו בהודעת ווטסאפ, שבה הודיע לו שהתקיפה באיראן תהיה בליל ה-12 ביוני.

החבר הימר באתר ההימורים כי התקיפה תתרחש לפני יולי, והרס"ן הציע לו להעלות משמעותית את סכום ההימור. לאחר קבלת ההודעה על מועד התקיפה העביר החבר את המידע לעוד חמישה חברים. בזכות ההימור באתר "פולימרקט" הוא זכה בסכום של 162,663 דולר. מכתב האישום עוד עולה כי הוא הרוויח בשנית באתר ההימורים כאשר הימר על מועד סיום המבצע.

יומיים לאחר סיום המבצע יצר החבר קשר עם הרס"ן, והשניים הסכימו להתחלק ברווחי הזכייה. החבר פתח עבורו ארנק דיגיטלי והעביר לו מטבעות קריפטו. מאוחר יותר מכר הרס״ן את המטבעות האלו ברווח של כ-200 אלף ש"ח.

לפי כתב האישום, הקשר בין השניים נמשך והוביל לעוד מספר הימורים באתר "פולימרקט". כך למשל בספטמבר 2025 העביר הרס"ן מידע לחברו על תקיפה ישראלית בתימן, החבר הימר כי זו אכן תתרחש ושוב גרף זכייה בסכום של כ-5,000 דולר.

השניים זממו לחזור על המקרה גם לקראת המלחמה הנוכחית, כאשר בתחילת ינואר העביר איש המילואים מידע לחברו לפיו ישנה התחממות בגזרת איראן ושהתקיפה קרובה. החבר הימר בשני מקרים באתר, הן על תקיפה ישראלית עד סוף ינואר והן על תקיפה ישראלית עד סוף חודש מרץ.

אלא שעל פי כתב האישום, הפרסומים אודות חקירה בעניין ההימור הובילו את החבר לשנות את שם המשתמש שלו באתר, ולבטל את ההימור על תקיפה ישראלית עד סוף חודש ינואר. בנוסף, לאחר שעוד ועוד דיווחים בתקשורת עלו, השניים מחקו את ההתכתבויות שניהלו ברשת הווטסאפ ואת כל הצילומים שהעבירו אחד לשני בנושא.

הרס״ן מואשם בהעברת ידיעה סודית, לקיחת שוחד ושיבוש הליכי משפט. הפרקליטות מייחסת לנאשם השני שתי עבירות של העברת ידיעה סודית, מתן שוחד, ריגול חמור ושיבוש הליכי משפט.