"היו בסיכון ממשי לחייהם": שלושה יהודים חולצו ממסעדה בקלקיליה

כוחות המנהל האזרחי חילצו הערב שלושה ישראלים מקלקיליה לאחר שאותרו במסעדה בעיר | לפי גורמי ביטחון, הכניסה בוצעה בניגוד להנחיות ותוך סיכון לחייהם, והם הועברו בבטחה לידי כוחות הביטחון (צבא)

לוחמים בקלקיליה (צילום: דוברות המשטרה)

שלושה אזרחים יהודים ישראלים חולצו הערב (שלישי) מהעיר קלקיליה שבחטיבה המרחבית אפרים, לאחר שנכנסו למקום בניגוד להנחיות ותוך סיכון ממשי לחייהם. הדיווח התקבל במנהל האזרחי זמן קצר לפני החילוץ, והוביל לפעולה מהירה של הכוחות בשטח.

עם קבלת המידע, קציני מפקדת התיאום והקישור אפרים פעלו להעניק הגנה מיידית לשלושה, ובמקביל תיאמו את העברתם לכוחות הביטחון. הפעולה בוצעה בערוצי התיאום הקיימים, במטרה להוציאם מהעיר בבטחה ולמנוע פגיעה בהם.

מתחקיר ראשוני עולה כי השלושה נכנסו לקלקיליה במטרה לאכול במסעדה בעיר, מבלי להתחשב באיסור החוקי ובהשלכות הביטחוניות של כניסה לשטח המוגדר כשטח A. במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי כניסת ישראלים לשטחי A אסורה על פי חוק ומהווה סכנת חיים ממשית, וקוראים לציבור להימנע מכך לחלוטין.

