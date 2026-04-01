במסגרת חקירת ענף איתור נעדרים אותר חלל צה"ל מקרבות תש"ח שמקום קבורתו לא נודע, כך הודיע היום (רביעי) דובר צה"ל.

במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצה"ל, נקבע כי החלל דב פרמט ז"ל הוטמן בקבר אחים במעוז חיים עם עוד 16 חללי צה"ל ממלחמת העצמאות.

דובר צה"ל מוסר כי טוראי דב פרמט ז"ל, נפל בקרב במרחב מלכיה בשנת 1948 ומקום קבורתו לא נודע. לאחר חקירה מאומצת בהובלת הענף לאיתור נעדרים בחטיבת הנפגעים של צה"ל, שנמשכה למעלה מחמש שנים, אותר מקום קבורתו.

בחמישה ביוני 1948, פלוגה א' מגדוד 11 של חטיבת "עודד" (9) נתקלה בכוח אויב תוך כדי משימת הגנה על גבול הצפון ומרחב מלכיה. בעקבות התקפה של כוח חטיבתי לבנוני-סורי התפתח קרב ובסופו נפל דב פרמט ז"ל.

לאחר שנים מאומצות לאיתור ממצאים להשבתו לקבורה, הוקם בשנת 2020 צוות חקירה מיוחד (צח"ם), שביצע פעולות חקירה רבות ומגוונות לאיתור מקום קבורתו של פרמט ז"ל. החקירה כללה ניתוח מסמכים, תחקור עדים, ניתוחי קרקע וביצוע סקרים ארכיאולוגים. כל אלה הובילו למסקנה כי פרמט ז"ל, נקבר בקבר האחים במעוז חיים עם עוד 16 חללי צה"ל מקרבות תש"ח במלכיה.

בני משפחתו, ובהם אחייניתו של דב ז"ל, קיבלו אמש עדכון מקצינת משאבי האנוש הראשית וראש חטיבת הנפגעים, תת-אלוף עדנה איליה על סיום החקירה ופענוח תעלומת היעדרותו.

בתקופה הקרובה ייסגר המעגל בחלוף כמעט 78 שנים, ויערך טקס צבאי ממלכתי להוספת כרית מצבה על שם דב פרמט ז״ל בבית העלמין הצבאי שבמעוז חיים.

"המערך לאיתור נעדרים פועל וממשיך במאמצים לאיתור חללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע, תוך תחושת מחוייבות עמוקה לכלל המשפחות השכולות.

גם בימים אלו, צה"ל ממשיך לפעול במחויבות מוסרית וערכית להשבת הנעדרים והחללים", נמסר מצה"ל.

מדבריה של קצינת משאבי אנוש ראשית וראש חטיבת הנפגעים תת-אלוף עדנה איליה: "צה"ל וענף איתור נעדרים פועל וחוקר אירועי נעדרים וחללים שמקום קבורתם לא נודע לאורך שנים רבות, וזאת מתוך הציווי והחובה המוסרית של צה״ל להביא לקבורה בקבר ישראל את חלליו.

זו היא חובתינו להשיב את מי שנפל עבור המדינה.

במפגש מרגש, ערב לפני חג הפסח התכנסנו להציג למשפחתו של דב פרמט זכרו לברכה את החקירה אשר קובעת כי דב נטמן לאחר נפילתו בקרב בקבר האחים במעוז חיים בתאריך 18.11.1948, לאחר שהועברה לשם מקבר האחים הארעי של נופלי הפלמ"ח, אשר הוטמנו על ידי האויב בגבעת העץ שבקיבוץ מלכיה.

זוהי זכות עבורנו להיות חלק מצבא אשר לא שוקט גם לאחר זמן רב, ועומל להביא מזור למשפחות החללים".

מדברי משפחתו של דב פרמט ז״ל: ״עבורנו זו בשורת ״יציאת מצרים״ - מאי וודאות ואפלה של שנים, בהעדר ידיעה על גורל גופתו של דב פרמט".