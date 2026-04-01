כיכר השבת
כל הפרטים

צה"ל חיסל בכיר מאוד בחיזבאללה | דיווח: המבצע בוצע "באמצעים ייחודיים" 

דובר צה"ל הודיע כי חיסל את מפקד חזית הדרום בחיזבאללה, המחבל יוסף אסמאעיל האשם שהיה אחראי על שיקום הארגון לאחר המלחמה | לפי דיווחים, המבצע בוצע "אמצעים ייחודיים" של חיל הים (צבא)

9תגובות
כוחות חיל האוויר ביציאה לתקיפה בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל חיסל את חאג' יוסף אסמאעיל האשם, המפקד הבכיר שהוביל את הלחימה נגד ישראל בדרום לבנון והיה אחראי לשיקום הארגון.

חיל הים תקף אתמול בביירות וחיסל את חאג' יוסף אסמאעיל האשם, מפקד "חזית הדרום" של ארגון הטרור . התקיפה בוצעה באמצעות "יכולות ייחודיות של חיל הים, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן", כך מסרו גורמים המעורים בפרטים.

לדברי הגורמים, האשם מונה לתפקידו לאחר שקודמו, עלי כרכי, חוסל לצד מזכ"ל הארגון חסן נסראללה במהלך מבצע "סדר חדש". האשם נחשב לאחד מעמודי התווך של חיזבאללה, אליו הצטרף כבר בתחילת שנות ה-80, ומאז מילא שורה ארוכה של תפקידי מפתח פיקודיים.

בין היתר שימש כסגן מפקד חזית הדרום, אחראי יחידת ההדרכה ועוזר ראש המטה הכללי לענייני דרום לבנון. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי הוא הוביל תהליכי בניין כוח והכשרות מחבלים, תוך ש"יחידת חזית הדרום בהובלת האשם המשיכה לנהל מאמץ נרחב להתבססות עמוקה באוכלוסייה אזרחית".

דובר צה"ל מסר כי "חזית הדרום" היא היחידה האחראית על הוצאה לפועל של פעילות טרור נגד אזרחי ישראל והלחימה נגד כוחות הצבא. במסגרת תפקידו, האשם פיקד על שיגורי רקטות וכלי טיס עוינים והיה אחראי על יחידות "נאצר", "עזיז" ו"בדר".

עוד נמסר מדובר צה"ל כי המפקד שחוסל החזיק בניסיון של למעלה מ-40 שנה וקידם אלפי מתווי טרור. חיסולו מהווה "פגיעה משמעותית ביכולות ארגון הטרור חיזבאללה להוציא לפועל מתווי טרור ולנהל את המשך הלחימה בדרום לבנון".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

8
למה לחסל אם אפשר להחליף מעבד?
אא
7
כל הכבוד לצה"ל ולחיל הים ביצוע נקי ומקצועי שכל המחבלים יבינו שאין להם איפה להתחבא גאים בכם
יוני
6
בשעה טובה ה' עושה לנו ניסים ונפלאות שכל האויבים שלנו יפלו אחד אחד כמו המן הרשע
אבינועם
5
עבודה נקייה וטובה שיראו וייראו העיקר שהמודיעין עובד כמו שצריך
סלומון
4
ביצוע קטלני ומושלם של חיל הים שכל מחבלי חיזבאללה ידעו אין מקום מסתור בלבנון ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. כבוד לצה"ל להמשיך בכל הכוח עד הניצחון המוחלט אמן
הראל
3
לא חסינות ולא משא ומתן הפקודה היא אחת להשמיד להרוג ולאבד כל מחבל איראני ולבנוני כל ראשי הטרור בלבנון ואיראן צריכים להיות מחוסלים תוך 24 שעות משמרות המהפכה הבסיג' והצבא האיראני אתם המטרות הבאות מכה קטלנית חריפה וסופית שתמחק אתכם מהעולם
קובי
2
יאללה יא נעים קאסם נדפוק אותך אינשאללה נחזיר אותך לאללה עם כל החיזבאללה יאללה יא נעים קאסם תלך מפה יא זבאללה נגזר כבר מלמעלה שזה הסוף שלך אתה עלוב אתה קטן מזכיר לנו אורנגאוטן עם הזקן הלבן בקרוב תעוף מכאן אתה ג'וק מת אתה בואש אתה מתחיל להתייאש צה"ל אותך רק מבקש כדי לשרוף אותך באש
נדב
נדבה ראויה לשמה. המשך לנדב .
צדקה
1
.....ואולי בא לכם לספר סיפורי אלף לילה ולילה ....
קופירייט

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר