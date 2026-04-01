צה"ל חיסל את חאג' יוסף אסמאעיל האשם, המפקד הבכיר שהוביל את הלחימה נגד ישראל בדרום לבנון והיה אחראי לשיקום הארגון.

חיל הים תקף אתמול בביירות וחיסל את חאג' יוסף אסמאעיל האשם, מפקד "חזית הדרום" של ארגון הטרור חיזבאללה. התקיפה בוצעה באמצעות "יכולות ייחודיות של חיל הים, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן", כך מסרו גורמים המעורים בפרטים.

לדברי הגורמים, האשם מונה לתפקידו לאחר שקודמו, עלי כרכי, חוסל לצד מזכ"ל הארגון חסן נסראללה במהלך מבצע "סדר חדש". האשם נחשב לאחד מעמודי התווך של חיזבאללה, אליו הצטרף כבר בתחילת שנות ה-80, ומאז מילא שורה ארוכה של תפקידי מפתח פיקודיים.

בין היתר שימש כסגן מפקד חזית הדרום, אחראי יחידת ההדרכה ועוזר ראש המטה הכללי לענייני דרום לבנון. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי הוא הוביל תהליכי בניין כוח והכשרות מחבלים, תוך ש"יחידת חזית הדרום בהובלת האשם המשיכה לנהל מאמץ נרחב להתבססות עמוקה באוכלוסייה אזרחית".

דובר צה"ל מסר כי "חזית הדרום" היא היחידה האחראית על הוצאה לפועל של פעילות טרור נגד אזרחי ישראל והלחימה נגד כוחות הצבא. במסגרת תפקידו, האשם פיקד על שיגורי רקטות וכלי טיס עוינים והיה אחראי על יחידות "נאצר", "עזיז" ו"בדר".

עוד נמסר מדובר צה"ל כי המפקד שחוסל החזיק בניסיון של למעלה מ-40 שנה וקידם אלפי מתווי טרור. חיסולו מהווה "פגיעה משמעותית ביכולות ארגון הטרור חיזבאללה להוציא לפועל מתווי טרור ולנהל את המשך הלחימה בדרום לבנון".