כיכר השבת
אחד המחבלים נתפס

רועה צאן יהודי נדקר לאחר הותקף בידי שלושה מחבלים סמוך למישור אדומים

רועה צאן יהודי בן 17 נפצע קל בפיגוע דקירה סמוך לצומת מישור אדומים לאחר שהותקף על ידי שלושה מחבלים | הוא נפצע באורח קל וכוחות משטרה שהגיעו לזירה עצרו את אחד המחבלים שהועבר לחקירה בתחנת המשטרה (משטרה)

רועה צאן ביו"ש | אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

המשטרה עצרה תושב אלעיזריה בשנות ה-30 לחייו בחשד שדקר רועה צאן יהודי בן 17 ופצע אותו באורח קל, סמוך לצומת מישור אדומים. עוד נמסר כי מתקיימות סריקות אחר החשודים האחרים והאירוע נחקר.

מדוברות המשטרה נמסר כי לפני זמן קצר, התקבל דיווח אודות מקרה דקירה באיזור מישור אדומים. כתוצאה מהמקרה, נפצע אדם כבן 17 באורח קל.

עם קבלת הדיווח, הוזעקו למקום שוטרי תחנת מעלה אדומים במחוז ש״י והחלו בסריקות אחר החשודים. במסגרתן, נעצר חשוד, תושב אלעיזריה בשנות ה-30 לחייו והועבר לחקירה בתחנת המשטרה. חקירת המקרה נמשכת, כלל הכיוונים נבדק

