המשטרה עצרה תושב אלעיזריה בשנות ה-30 לחייו בחשד שדקר רועה צאן יהודי בן 17 ופצע אותו באורח קל, סמוך לצומת מישור אדומים. עוד נמסר כי מתקיימות סריקות אחר החשודים האחרים והאירוע נחקר.

מדוברות המשטרה נמסר כי לפני זמן קצר, התקבל דיווח אודות מקרה דקירה באיזור מישור אדומים. כתוצאה מהמקרה, נפצע אדם כבן 17 באורח קל.

עם קבלת הדיווח, הוזעקו למקום שוטרי תחנת מעלה אדומים במחוז ש״י והחלו בסריקות אחר החשודים. במסגרתן, נעצר חשוד, תושב אלעיזריה בשנות ה-30 לחייו והועבר לחקירה בתחנת המשטרה. חקירת המקרה נמשכת, כלל הכיוונים נבדק