כיכר השבת
ישראל נכנעה?

"בעקבות הלחץ האיראני": בלבנון מדווחים על הפסקת אש בצפון - החל מהלילה

בכיר איראני אמר לרשת "אל-מיאדין" הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, כי "בעקבות הפעלת לחץ מצד איראן, תיושם הפסקת אש בלבנון החל מהלילה" | לדבריו, "הפסקת האש תימשך שבוע ותימשך עד סוף תקופת הפסקת האש בין איראן לארצות הברית" | בישראל מכחישים (מדיני)

לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

ישראל נכנעה ללחץ האיראני? מקור איראני מדיני- בטחוני בכיר אומר לערוץ אל-מיאדין הלבנוני שהחל מהלילה תהיה הפסקת אש ב "בעקבות הלחץ האיראני". על פי הדיווח, הפסקת האש צפויה להימשך שבוע - עד סוף תקופת הפסקת האש בין איראן לארה"ב.

בכיר ישראלי הגיב לדיווח בלבנון על הפסקת אש מהלילה: לא קיבלנו החלטה או בקשה לנצור את האש. הערב יתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני כשכאמור אין עדיין החלטה ישראלית סופית בנושא.

מקור ביטחוני ישראלי אמר ל-N12 שבארה"ב מבקשים להרגיע את הגזרה כדי להתמקד במו"מ עם איראן, כך שהסיכומים בין הצדדים יוכלו להתנהל ללא עננת המערכה בלבנון.

לדבריו, הרעיון להכריז על הפסקת אש בלבנון למשך שבוע עלה על ידי השליח וויטקוף לפני כמה ימים, אבל האמריקנים "ירדו" ממנו אחרי שיחות עם בכירים ישראלים, שהתעקשו כי אסור לחבר בין המערכה מול איראן לבין המערכה מול חיזבאללה.

כזכור, התחייבה מספר פעמים בפומבי שהיא לא תסכים לשום הסכם שלא יכלול גם הפסקת אש בלבנון - כולל אמירה של בכיר איראני בנושא רק היום.

עד כה ארה״ב לחצה על ישראל להפסיק את התקיפות בעומק לבנון (ביירות והבקאע) וזה המצב כבר שבוע ימים, אך כעת - איראן לא מסתפקת בזה, ודורשת הפסקת אש כוללת בלבנון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר