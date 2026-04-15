ישראל נכנעה ללחץ האיראני? מקור איראני מדיני- בטחוני בכיר אומר לערוץ אל-מיאדין הלבנוני שהחל מהלילה תהיה הפסקת אש בלבנון "בעקבות הלחץ האיראני". על פי הדיווח, הפסקת האש צפויה להימשך שבוע - עד סוף תקופת הפסקת האש בין איראן לארה"ב.

בכיר ישראלי הגיב לדיווח בלבנון על הפסקת אש מהלילה: לא קיבלנו החלטה או בקשה לנצור את האש. הערב יתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני כשכאמור אין עדיין החלטה ישראלית סופית בנושא.

מקור ביטחוני ישראלי אמר ל-N12 שבארה"ב מבקשים להרגיע את הגזרה כדי להתמקד במו"מ עם איראן, כך שהסיכומים בין הצדדים יוכלו להתנהל ללא עננת המערכה בלבנון.

לדבריו, הרעיון להכריז על הפסקת אש בלבנון למשך שבוע עלה על ידי השליח וויטקוף לפני כמה ימים, אבל האמריקנים "ירדו" ממנו אחרי שיחות עם בכירים ישראלים, שהתעקשו כי אסור לחבר בין המערכה מול איראן לבין המערכה מול חיזבאללה.

כזכור, התחייבה מספר פעמים בפומבי שהיא לא תסכים לשום הסכם שלא יכלול גם הפסקת אש בלבנון - כולל אמירה של בכיר איראני בנושא רק היום.

עד כה ארה״ב לחצה על ישראל להפסיק את התקיפות בעומק לבנון (ביירות והבקאע) וזה המצב כבר שבוע ימים, אך כעת - איראן לא מסתפקת בזה, ודורשת הפסקת אש כוללת בלבנון.