הרמטכ"ל בטקס בבית הנשיא ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו אירחו 120 חיילים וחיילות צה"ל אשר קיבלו אותות הצטיינות לרגל יום העצמאות ה-78. בעקבות מבצע "שאגת הארי", הטקס הוקלט מראש ומשודר כעת.

הטקס נפתח במטס כבוד של מבנה מטוסי ומסוקי קרב מחיל האוויר, שהצדיעו למצטיינים ולמצטיינות המייצגים את כלל זרועות הצבא. בהמשך לכך, הנשיא והרמטכ"ל סקרו את שורות המצטיינים בטרם עובר האירוע לבמה המרכזית. בהתאם לנהלים שהגדיר צה"ל, פרטיהם האישיים של 120 המצטיינים והמצטיינות אינם מתפרסמים משיקולים מבצעיים. ההחלטה נועדה לשמור על ביטחון המידע ועל ביטחונם האישי של החיילים המשתתפים.

הרמטכ"ל עלה לנאום במהלך טקס המצטיינים, שם שיתף על המצב שבו צה"ל מצוי בשלל הגזרות: ""אלה ימים מורכבים לחגיגות. בשעה זו - לוחמינו פרוסים בכל הגזרות ומחרפים נפשם ללא הרף ובמסירות אין קץ. אנו עמלים לביסוס משותף של עוצמתנו הצבאית".

זמיר הוסיף כי "עמדנו בציווי 'לא משאירים אף אחד מאחור'. לוחמי צה"ל השיבו את כל החטופים מעזה. ברגעים אלה ממש, אנחנו מנהלים לחימה עצימה בלבנון, לחיזוק ההגנה על יישובי הצפון. כך גם בלחימה באיראן בעם כלביא".

לסיום אמר כי "צה"ל משמר דריכות ומוכנות גבוהה, והוא ערוך לחזור ללחימה בכלל הגזרות. היום, שינינו את המציאות הביטחונית. מדינת ישראל חזקה יותר".

הנשיא הרצוג אמר בטקס כי "קשה להיזכר בעוד תקופה בה המצטיינים שלנו הם חיילים שרוב שירותם עבר עליהם במלחמה. כל מצטיין תמיד מתמודד מול אתגרים רבים. בזמן מלחמה, הם גדלים שבעתיים. מצטיין בשנה רגילה מתעלה על כולם, בזמן מלחמה הוא עושה זאת תחת אש. מצטיינת בשנה רגילה מפגינה מקצועיות ותושייה, בזמן מלחמה היא עושה זאת אחרי שלא יצאה הביתה שלושה חודשים. מצטיינים בשנה רגילה נלחמים בחזית, בזמן מלחמה הם עושים זאת מעבר לקווי האויב. מצטיינים בשנה רגילה, לומדים את קרבות העבר אבל אתם נלחמים את הקרבות עליהם ילמדו הדורות הבאים! זה הרי מטורף מה שעברתם בשנתיים וחצי האחרונות. כולנו גדלנו על סיפורי גבורה, אך הדור הזה - מתעלה על כולם".

"אני רואה את הגאווה בעיניים הנוצצות של ההורים והמשפחות וברור לי שאור שכזה לא זורח סתם. שצריך המון אהבה והמון אמונה כדי לגדל אורות שכאלה. תודה לכן, משפחות מופלאות בזכותכן עתידנו מונח בידיים הכי טובות. נאחל לכולכם, שהשם ישמור צאתכם ובואכם מעתה ועד עולם"

"נמצאות איתנו כאן בקהל משפחות שכולות, אהובות ויקרות. תודה לכן שאתן עימנו, למרות מְעַרְבֹּלֶת הרגשות. אתן, שמזכירות לנו שוב את המחיר הכבד שנלווה לחיינו ביום עצמאותנו. אני מבקש לייחד לָכֵן תודה אוהבת ומחבקת. במעמד הזה, אני מבקש לשלוח חיבוק חזק ואיחולי רפואה שלמה והחלמה מהירה, לכל הפצועות והפצועים בגוף ובנפש, גיבורים אמיתיים, הם ומשפחותיהם", חתם בקול נרגש.