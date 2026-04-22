סופו הגיע: מחבל חמאס שפשט על ניר עוז בבוקר הטבח - חוסל ע"י צה"ל

צה"ל חיסל את המחבל חמיס מחמד חמיס קצאץ סמוך לקו הצהוב בדרום רצועת עזה | המחבל שחוסל פשט לקיבוץ ניר עוז בטבח הרצחני בשמחת תורה | במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי לאיתור אמצעי לחימה וטיהור תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, למניעת איום ישיר על יישובי הצפון (צבא)

המחוסל (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל הודיע על חיסול מחבל סמוך לקו הצהוב בדרום רצועת עזה, שפשט לקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר. לפי דובר צה"ל, המחבל חמיס מוחמד חמיס קסאס - שחוסל אתמול על-ידי כוחות אוגדת עזה (143) - היווה איום על הכוחות הפועלים באזור.

דובר צה"ל מסר: "בעת האחרונה, המחבל הוביל באופן שיטתי מחבלים נוספים למרחב הקו הצהוב כדי לקדם מתווים לפגיעה בכוחות צה"ל, ולאורך המלחמה הוביל מתווי טרור נוספים".

תיעוד החיסול בלבנון
תיעוד החיסול בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי לאיתור אמצעי לחימה וטיהור תשתיות של ארגון הטרור , למניעת איום ישיר על יישובי הצפון.

מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל כי כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 זיהו אתמול שני מחבלים שחצו את קו ההגנה והתקרבו לכוחות, חיל האוויר תקף וחיסל אותם. במקביל, הכוחות ממשיכים להשמיד תשתיות של חיזבאללה ולאתר אמצעי לחימה.

במהלך פעילות השמדת תשתיות טרור במרחב הכפר אלחיאם, לוחמי צוות הקרב החטיבתי 769 הפועלים תחת אוגדה 91 סרקו מבנה ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה ואיתרו נשקים, אמצעי תצפית, מטול RPG, תחמושת ודגל של ארגון הטרור חיזבאללה.

במרחב בית ליף, לוחמי הנח״ל הפועלים בפיקוד אוגדה 146 סרקו מבנים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה ואיתרו בתוכם מטול RPG, נשק צלפים ואמצעי לחימה נוספים. במהלך פעילות של כוחות סיירת גולני במרחב עדשית אל קוציר, אותרו רחפני וראשי נפץ, ציוד צבאי, ארגזי תחמושת, מחסניות ורובי קלאצ׳ניקוב. בפעילות נוספת של החטיבה במרחב א-טייבא, אותרו רקטות ומטול RPG, ערכת הפעלה למטענים, רימונים ותחמושת.

"אמצעי הלחימה שאותרו, יועדו לפעול בפעולות טרור של מחבלי הארגון נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו ולהסרת כל יום על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו", נמסר.

אמצעי לחימה שנמצאו בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
סוף סוף המחבל קיבל את הדירה שהוא חיפש מטר וחצי מתחת לאדמה שירות לקוחות של צה"ל תמיד מגיע ליעד
זלמן
סייעתא דשמיא גלויה ובאבוד רשעים רינה בזמן שאנחנו עמלים בתורה השליחים של ה' בשטח עושים את העבודה יישר כוח לחיילים
גבאי
המחבל הזה הלך לישון עם הדגים יא באבא איזה יופי של חדשות צה"ל שלנו זה מספר 1 בעולם
אלון
תראה איזה יופי צה"ל נתן למחבל הזה פספורט ישר לגיהנום בלי עצירות! קצאץ? עכשיו הוא קצוץ דק דק כמו סלט ערבי! מי שנוגע ביהודי מקבל צ'אפחה מהשמיים וטיל מחיל האוויר כפיים לצה"ל! תנו לו בכבוד
דייב
כן יאבדו כל אויביך ה' כל מחבל שנגע ביהודי צריך לדעת שיומו יגיע שאפו ענק לצה"ל אין רחמים על המפלצות האלו
בנצי

