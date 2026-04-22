צה"ל הודיע על חיסול מחבל סמוך לקו הצהוב בדרום רצועת עזה, שפשט לקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר. לפי דובר צה"ל, המחבל חמיס מוחמד חמיס קסאס - שחוסל אתמול על-ידי כוחות אוגדת עזה (143) - היווה איום על הכוחות הפועלים באזור.

דובר צה"ל מסר: "בעת האחרונה, המחבל הוביל באופן שיטתי מחבלים נוספים למרחב הקו הצהוב כדי לקדם מתווים לפגיעה בכוחות צה"ל, ולאורך המלחמה הוביל מתווי טרור נוספים".

במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי לאיתור אמצעי לחימה וטיהור תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, למניעת איום ישיר על יישובי הצפון.

מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל כי כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 זיהו אתמול שני מחבלים שחצו את קו ההגנה והתקרבו לכוחות, חיל האוויר תקף וחיסל אותם. במקביל, הכוחות ממשיכים להשמיד תשתיות של חיזבאללה ולאתר אמצעי לחימה.

במהלך פעילות השמדת תשתיות טרור במרחב הכפר אלחיאם, לוחמי צוות הקרב החטיבתי 769 הפועלים תחת אוגדה 91 סרקו מבנה ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה ואיתרו נשקים, אמצעי תצפית, מטול RPG, תחמושת ודגל של ארגון הטרור חיזבאללה.

במרחב בית ליף, לוחמי הנח״ל הפועלים בפיקוד אוגדה 146 סרקו מבנים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה ואיתרו בתוכם מטול RPG, נשק צלפים ואמצעי לחימה נוספים. במהלך פעילות של כוחות סיירת גולני במרחב עדשית אל קוציר, אותרו רחפני וראשי נפץ, ציוד צבאי, ארגזי תחמושת, מחסניות ורובי קלאצ׳ניקוב. בפעילות נוספת של החטיבה במרחב א-טייבא, אותרו רקטות ומטול RPG, ערכת הפעלה למטענים, רימונים ותחמושת.

"אמצעי הלחימה שאותרו, יועדו לפעול בפעולות טרור של מחבלי הארגון נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו ולהסרת כל יום על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו", נמסר.