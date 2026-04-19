כיכר השבת
בני פחות מ-20

מעשנים ותופסים פוזה: צה"ל מפרסם תיעודים מביכים ממצלמה אישית של מחבלי חיזבאללה

דובר צה"ל פרסם היום סרטון שנועד להביא את ארגון הטרור חיזבאללה, בו נראים המחבלים כשהם מתכוננים לצילומי תעמולה | בסרטון נראים צעירים, ככל הנראה עוד לא בני 20, כשהם לבושים במדי חיזבאללה ומצטלמים לקמפיין של ארגון הטרור (חדשות)

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל )

דובר צה״ל מודיע היום (ראשון) על יותר מ-250 מחבלים שחוסלו ויותר מ-1,000 פרטי אמצעי לחימה שאותרו בדרום לבנון.

צוותי הקרב החטיבתיים של הנח״ל, 401 וחטיבת האש 215, הפועלים בפיקוד אוגדה 162, ממשיכים בפעילות התקפית בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי, במטרה להסיר איום ישיר על יישובי הצפון.

עד כה, הכוחות חיסלו יותר מ-250 מחבלים, השמידו יותר מ-405 תשתיות טרור ואיתרו יותר מ-1,000 פרטי אמצעי לחימה במרחב.

במהלך אחת הפעילויות, אותרו מצלמות גוף של מחבלי ארגון הטרור ובהן תיעודים ששימשו לתעמולה של הארגון. צה"ל פרסם את הסרטון המביך של המחבלים.

"צה״ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת איומים, לשמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ולחיזוק ההגנה הקדמית", נכתב בהודעת צה"ל.

חיזבאללהתעמולה

7
250 מחבלים חוסלו? זה רק הפרומו! תמשיכו להצטלם, המטוסים שלנו כבר בדרך לעשות לכם פוטו-רצח
זאב
6
פוזה? אני אתן להם פוזה! וואחד מכה מהאוויר תסדר להם את המדים ליצנים של נסראללה צה"ל ימחק לכם את החיוך מהפרצוף להפציץ בלי רחמים
שטיין
5
מעשנים ותופסים פוזה? עוד מעט תעשנו בגיהנום עם נסראללה
איתמר
4
האיראנים שלחו להם מצלמות ואנחנו שולחים להם טילים לרסן את האויב ביד ברזל ולמחוק כל זכר לתעמולה האיראנית בלבנון הלוחמים שלנו הראו להם שהפוזות לא עוזרות כשהאדמה בוערת להפוך כל מפקדה לאפר ולחסל את כל ראשי הטרור בטהרן ובלבנון
גד
3
ראיתם את הסרטון? זה חיזבאללה? זה חיז בלאטה! עושים דאווינים מעשנים מסדרים את המדים הם חושבים שהם בהוליווד הם לא מבינים שהמצלמה הזאת זה הדבר האחרון שהם יראו לפני שהם פוגשים את המלאך דומא טיפשים מטופשים עושים לכם בוק בדרך לגיהנום
אמנון
2
מה יש לנו מכל המלחמות כל שנתיים מלחמה ה. ירחם המצב לא פשוט אין פה שקט במדינה
חדווה זייצער
הביעא היא שהם כמו נמלים לא נגמרים
בעיא גדולה יום העצמות
1
"עוד לא בני 20" מה רוצים לומר בזה? רוב החללים שלנו הי"ד במלחמה הזאת נפלו כשהם בני פחות מ20, ככלל מתגייסים בגיל 18... אבל מאיפה לכם לדעת עובדה כזאת
אורח לרגע

