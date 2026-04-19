לא רק איראן ולבנון: מחבלים תכננו לשגר רקטות על ישראל ממדינה נוספת

משרד הפנים הסורי הודיע על סיכול חוליות חיזבאללה שתכננו לשגר רקטות לישראל מהגולן הסורי | המשא ומתן עם ישראל נמשך על רקע המתיחות (בעולם)

התפיסה של מחבלי חיזבאללה בסוריה (צילום: מתוך רשתות ערביות)

משרד הפנים הסורי הודיע על סיכול תוכנית חתרנית של חוליה הקשורה לארגון הטרור בלבנון, שפעלה במחוז קוניטרה ותכננה לשגר רקטות מחוץ לגבולות במטרה לערער את היציבות באזור.

לפי הדיווחים בסוריה, התוכנית הייתה לשגר את הרקטות מהגולן הסורי לישראל. על חלקן היה כתוב "למען ניצחון אחינו בפלסטין ו".

בתחילת פברואר נעצרה חוליה נוספת שהואשמה בביצוע תקיפות באזור אל־מזה ובסביבת שדה התעופה הצבאי בדמשק, כאשר בין היתר נעשה שימוש בכטב״מים. לפי הרשויות, בחקירה עלה כי גם קבוצה זו הייתה בקשר עם חיזבאללה, וברשותה נמצאו כלי טיס בלתי מאוישים ואמצעי לחימה נוספים.

מצבור הרקטות שנתפס (צילום: מתוך רשתות ערביות)

"השיחות לא הגיעו למבוי סתום"

בינתיים, בזמן שהמשטר של הנשיא אחמד א-שרע מסכל פעולות טרור מהמדינה, בזירה הפוליטית עדיין מתנהל משא ומתן בין סוריה לישראל לקראת הסכם אפשרי.

"השיחות עם תל אביב לא הגיעו למבוי סתום, אך הן ניצבות בפני קשיים גדולים בשל התעקשותה של ישראל להישאר על אדמת סוריה", הצהיר אל שרע לאחרונה בראיון נרחב שהעניק לסוכנות הידיעות הטורקית "אנדלו".

אל שרע, שהדגיש כי סוריה "רצינית" לגבי הגעה להסכם ביטחוני שישמור על היציבות האזורית, מתח בהמשך ביקורת חריפה על התנהלותה של ישראל בשטח. לדבריו, ישראל פועלת "באכזריות רבה" וכובשת אזורים הסמוכים לרמת הגולן, בעוד שדמשק, לדבריו, בחרה בנתיב הדיפלומטי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

