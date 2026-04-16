1,000 יעדים ברשימה: הבית הלבן מסתער על כלכלת איראן

בעוד הזירה הצבאית במזרח התיכון נמצאת במצב של ערנות מתמדת, ארצות הברית מקדמת חזית נוספת במאבק מול המשטר האיראני - חזית כלכלית שמטרתה לייבש את מקורות המימון של רשתות הטרור והשחיתות. ביום רביעי האחרון הודיע משרד האוצר האמריקני על הטלת סנקציות נרחבות במסגרת מה שמכונה בוושינגטון "זעם כלכלי", מהלך שנועד לנתץ את רשתות הצללים של האליטה האיראנית.

על פי ההודעה הרשמית, הסנקציות מכוונות נגד רשת הברחה מסועפת בניהולו של מוחמד חוסיין שמח'אני, בנו של בכיר הביטחון לשעבר עלי שמח'אני. הרשת כוללת למעלה מ-25 יחידים, חברות ספנות וכלי שיט "רפאים" שניהלו מערך סחר בנפט שחור בין איראן לרוסיה. במקביל, חשפו הרשויות האמריקניות רשת נוספת שעסקה במכירת נפט איראני בתמורה לזהב מוונצואלה - כספים שזרמו ישירות למימון פעילויות הטרור של חזבאללה וכוח קודס.

"נפעל בנחישות נגד מקורבי המשטר" שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, הבהיר כי הגישה הנוכחית של ממשל טראמפ אגרסיבית מאי פעם. "משרד האוצר פועל בנחישות נגד מקורבי המשטר המפיקים רווחים אישיים על חשבון הציבור", מסר בסנט בהצהרה רשמית. השר אף שיגר אזהרה חמורה למוסדות פיננסיים ברחבי העולם: כל מי שיאפשר פעילות כזו, ימצא את עצמו תחת סנקציות משניות וייחסם מהמערכת הכלכלית המערבית. המהלך האמריקני מגיע על רקע חידוש קמפיין הלחץ המקסימלי על איראן. כפי שדווח בכיכר השבת, ארה"ב החליטה שלא לחדש את הפטורים שאפשרו רכישת נפט איראני ללא חשש מסנקציות. הפטור, שאפשר הזרמה של כ-140 מיליון חביות נפט לשווקים הבינלאומיים, צפוי לפוג ב-19 באפריל, מה שיגביר משמעותית את הלחץ הכלכלי על טהראן. מחיזבאללה ועד ונצואלה - רשת הטרור נחשפת הסנקציות החדשות חושפות את היקף הקשרים בין המשטר האיראני לבין רשתות טרור ומדינות עוינות. הרשת שחשפו הרשויות האמריקניות כללה מערך מורכב של העברת כספים ממכירת נפט איראני לוונצואלה, כאשר התמורה - זהב - זרמה ישירות למימון פעילויות הטרור של חזבאללה וכוח קודס. מדובר במנגנון שנועד לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות ולהמשיך להזרים כספים לארגוני הטרור. על פי נתוני משרד האוצר האמריקני, מאז החידוש של קמפיין הלחץ תחת המזכר הנשיאותי, הוכנסו לרשימות השחורות למעלה מ-1,000 יחידים, ישויות וכלי טיס. במחלקת המדינה הבהירו כי מדובר במאמץ רחב להגביל את התוקפנות האיראנית, במיוחד על רקע האיומים הגוברים במיצר הורמוז. "נמשיך לחשוף ולשבש את הרשתות הללו בכל מקום בעולם", נמסר בהצהרה הרשמית.

מלחמה כלכלית מקיפה

ההסלמה האחרונה מסמנת כי ממשל טראמפ אינו מתכוון להסתפק בהצהרות. המטרה המוצהרת היא למוטט את המבצרים הכלכליים שבנו לעצמם האייתוללות ומקורביהם, ולייבש את באר המזומנים שמזינה את רשתות הטרור האזוריות ברחבי המזרח התיכון. כפי שפורסם בכיכר, הסנקציות כוללות גם אישים בכירים במשטר, ביניהם עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן.

המהלך האמריקני מתבצע במקביל למאמצים דיפלומטיים להארכת הפסקת האש. כפי שדווח, רמטכ"ל צבא פקיסטן מתווך בימים אלו בין וושינגטון לטהראן בניסיון להפוך את הפסקת האש השברירית להסכם קבע. עם זאת, ארה"ב מבהירה כי הלחץ הכלכלי ימשך עד לשינוי מהותי בהתנהגות המשטר האיראני.

יצוין כי המהלך האמריקני זוכה לתמיכה רחבה בקרב בעלות הברית במערב, המבינות כי הלחץ הכלכלי על איראן הוא כלי מרכזי במאבק נגד התוקפנות האיראנית באזור. הסנקציות החדשות צפויות להקשות משמעותית על יכולתו של המשטר לממן את פעילויות הטרור שלו ברחבי המזרח התיכון, ולהגביר את הלחץ הפנימי על האליטה השלטת בטהראן.