כיכר השבת
"התוצאות בבדיקה"

הפסקה, אש: בתוך שעתיים שוגרו שני מיירטים בגבול הצפון

דובר צה"ל עדכן פעמיים הבוקר על שיגור מיירט לעבר "מטרה אווירית חשודה" שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון (חדשות)

מערכת כיפת ברזל בפעולה (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

דובר עדכן כי לפני זמן קצר (שלישי) שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.

עוד נמסר כי "תוצאות היירוט בבדיקה" וש"המטרה לא חצתה לעבר שטח הארץ", ולכן "על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות".

שעתיים קודם לכן, בשעה 08:23 מסר דובר צה"ל הודעה דומה על שיגור מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ושתוצאות היירוט בבדיקה.

מוקדם יותר הבוקר עדכן דובר צה"ל כי אתמול לוחם צה"ל נפצע באורח קשה ולוחם נוסף נפצע באורח קל כתוצאה מנפילת רחפן נפץ במהלך פעילותם המבצעית בדרום לבנון.

יירוטצה"לחיזבאללהמבצע שאגת הארי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר