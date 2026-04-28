פיקוד הצפון פוצץ תשתית טרור תת-קרקעית גדולה שאותרה במהלך הלחימה, תוך מתן הנחיות מיוחדות לתושבי הגליל והגולן עקב רעשי הפיצוץ העזים.

בזמן הפיצוץ וכתוצאה ממנו, התרחשה באזור רעידת אדמה שנוטרה על ידי האמצעים הסיסמולוגיים.

כוחות צה"ל השמידו היום (שלישי) תשתית אמצעי לחימה רחבת היקף בשטח דרום לבנון. התשתית, שאותרה על ידי הכוחות במהלך הפעילות המבצעית, הוכנה במהלך הימים האחרונים לקראת הוצאתה מכלל שימוש באמצעות פיצוץ מבוקר שביצע פיקוד הצפון, פרטים נוספים על האירוע עדיין אסורים לפרסום.

בשל עוצמת הפיצוץ, הועברו הנחיות התגוננות ייעודיות לתושבי היישובים הסמוכים לקו המגע. במערכת הביטחון הבהירו כי הדי הפיצוץ עשויים להישמע היטב ביישובי הגליל ובאזור רמת הגולן, אך הדגישו כי לא תופעל אזעקת רעידת אדמה רשמית.

עם זאת, צוין כי במקומות שבהם מותקנות מערכות התרעה עצמאיות, דוגמת מוסדות חינוך מסוימים, ייתכן שתופעל אזעקה מקומית כתוצאה מהתנודות הסיסמיות. במקביל לפעילות זו, הופעלו התרעות באזור משגב עם בעקבות זיהוי כלי טיס חשודים.

מדובר צה"ל נמסר כי "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר, שוגרו מיירטים לעבר מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, תוצאות היירוט בבדיקה". עוד נמסר כי האזעקות הופעלו מחשש לנפילת שברי יירוט.

שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב:

"דין דרום לבנון כדין עזה.

צה"ל השמיד כעת בפיצוץ ענק תשתית טרור תת-קרקעית בקנטרה בלבנון, שבתוך אזור הביטחון החדש.

ממשלת לבנון וצבא לבנון התחייבו לפרז את דרום לבנון ממחבלי החיזבאללה ומנשק ואלה הן התוצאות.

רה"מ בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להשמיד כל תשתית טרור באזור הביטחון עד לקו הצהוב מתחת ומעל לפני הקרקע ממש כמו בעזה - כדי להסיר איומים מעל תושבי הגליל.

נסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון ונעים קאסם מביא כעת להחרבת בתיה וכפריה.

הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך נעשה."