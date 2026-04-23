מערכות ההגנה האווירית הופעלו בכמה אזורים בטהרן

בודקים יכולות לקראת חידוש המלחמה? באיראן דיווחו הערב (חמישי) על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות במספר אזורים בעיר טהרן הבירה.

הסיבה לא ברורה - אם בשל בדיקות בלבד או בשל מתקפת אמת. במקביל גורם בכיר בצה"ל הבהיר כי ישראל לא תוקפה הערב באיראן.

בימים ובשעות האחרונות שוררת דריכות גבוהה בישראל, מפני אפשרות של חידוש המלחמה כבר בקרוב, לאחר שנראה כי לא יושגו הבנות בשיחות המשא ומתן המתקיימות מול ארצות הברית.

בחדשות 12 דווח הערב כי בכירים ישראלים טוענים שעד תחילת שבוע הבא ניתן יהיה לדעת מה הכיוון הסופי שאליו הולך טראמפ. יחד עם זאת מדגישים כי "אנחנו מתקרבים לחידוש הלחימה".

הנשיא טראמפ שיתף מוקדם יותר היום, ברשת החברתית שלו, קישור למאמר שפורסם בוושינגטון פוסט, ובו תיאור אופציונלי של המשך המלחמה מול איראן אם זו תתחדש. טראמפ שיתף את המאמר והוסיף: "נכון מאוד".

המאמר הוא של מרק א. תיסן, ובו טוען כי למרות המוניטין של טראמפ כ"אומן העסקאות", במקרה האיראני הנוכחי ייתכן שהאסטרטגיה המנצחת היא דווקא הימנעות מעסקה. לפי תיסן, המשטר האיראני נמצא בנקודת חולשה קריטית, והניסיון שלו למשוך זמן במהלך הפסקת האש נובע מהערכה שגויה לפיה טראמפ חושש מחידוש הלחימה בשל לחצים פוליטיים וכלכליים מבית.

הכותב מדגיש כי איראן זקוקה להסכם הרבה יותר מאשר ארצות הברית. לאחר כ-40 ימי תקיפות אוויריות בלתי פוסקות, המדינה נתונה כעת תחת מצור ימי מלא המובל על ידי פיקוד המרכז של ארה"ב. המצור עצר לחלוטין את הסחר הימי, ובהתחשב בכך ש-95% מהמסחר האיראני עובר דרך מצר הורמוז, הכלכלה המקומית נמצאת על סף קריסה טוטאלית.

מבחינה לוגיסטית, איראן מתמודדת עם מצוקת אחסון נפט חמורה. מאחר שאינה יכולה לייצא, מאגרי האחסון שלה צפויים להתמלא בתוך כשבועיים, מה שיאלץ אותה להפסיק את הפקת הנפט ולגרום נזק בלתי הפיך לתשתיות. מעבר לכך, כמחצית מהכנסות הנפט מופנות למימון כוחות הביטחון ומשמרות המהפכה, כך שהמשטר צפוי לאבד בקרוב את היכולת לשלם למנגנוני הכוח שמחזיקים אותו בשלטון.

תיסן קורא לטראמפ להבהיר לאיראנים כי האולטימטום של שלושה עד חמישה ימים שהציב הוא סופי. אם לא תתקבל הצעה רצינית, עליו להורות על חידוש המבצע הצבאי. האסטרטגיה המוצעת כוללת סיכולים ממוקדים של מנהיגי המשטר המתנגדים לעסקה, מתוך הנחה שאם ההנהגה "מפולגת", הפתרון היעיל ביותר הוא חיסול הפלג הניצי והסרבני.

במישור המבצעי, נטען כי לצבא האמריקני נדרשים עוד כ-14 ימי לחימה כדי להשלים את רשימת היעדים המקורית. הכותב מציע לשלב את המשך המצור הכלכלי עם פתיחת מצר הורמוז בכוח לתנועה בינלאומית (למעט ספינות איראניות). צעד קיצוני נוסף שמוצע הוא איום בהשמדת האי חארג', דרכו עובר רוב הנפט האיראני, כדי להנחית מכה סופית על מקורות המימון של הצבא.

מאמר גורס כי הגברת הלחץ הצבאי והכלכלי תעניק לטראמפ מינוף מקסימלי סביב שולחן המשא ומתן. גם אם איראן תסרב להיכנע לתנאים האמריקניים, ארה"ב תוכל להכריז על ניצחון ללא הסכם רשמי, תוך שהיא מותירה את המשטר מוחלש ומעורער מספיק כדי שהעם האיראני יוכל להפילו מבפנים.