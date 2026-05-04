10 מחבלי חיזבאללה שהיוו איום על כוחותינו - חוסלו | צפו

במהלך פעילות של כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 בפיקוד אוגדה 36 לאורך הימים האחרונים, זוהו במספר אירועים שונים, עשרה מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות. בסגירות מעגל מהירות, צה"ל חיסל את המחבלים והסיר את האיום.

בפעילות נוספת של לוחמי היחידה הרב-ממדית, הושמדה עמדת שיגור טעונה ומוכנה לשיגור שהיוותה איום מיידי על כוחותינו. כמו כן, הושמדו תשתיות ששימשו לאחסון אמצעי לחימה ומבנים צבאיים.

בנוסף, הלילה (שני), חיל האוויר תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה מהן פעלו מחבלי הארגון, לאחר ששוגר טיל נ"ט לעבר כוחותינו בדרום לבנון, ללא נפגעים. תוך זמן קצר, כוחות אוגדה 91 תקפו את עמדת השיגור ממנה שוגר הטיל.