הטיהור נמשך משגר טעון בין העצים ומצבור רקטות: השלל שכוחות צה"ל תפסו בדרום לבנון צה"ל עדכן כי היום לוחמי סיירת גבעתי פשטו על מרחב שיגור של חיזבאללה בדרום לבנון, בו איתרו עשרות רקטות ואמצעי לחימה נוספים, בהם כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב', RPG וציוד לחימה ששימשו את מחבלי הארגון | כמו כן נמצאו גם משגרים טעונים שהיו מכוונים לעבר כוחות צה"ל הפועלים בשטח (צבא)