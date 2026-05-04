כוחות סיירת גבעתי פשטו היום (שני) על מרחב שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, בו איתרו עשרות רקטות ואמצעי לחימה נוספים, בהם כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב', RPG וציוד לחימה ששימש את מחבלי הארגון.
כמו כן, הכוחות איתרו משגרים טעונים שהיו מכוונים לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ולשטח מדינת ישראל.
במקביל, דובר צה"ל פרסם כי שני לוחמי צה"ל מסיירת גולני נפצעו באורח בינוני בהיתקלות מול מחבלי חיזבאללה מוקדם יותר בדרום לבנון. דובר צה"ל מסר כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.
סביב השעה 11:00, כוחות סיירת גולני הפועלים בפיקוד אוגדה 36 נתקלו בכמה מחבלים, שפתחו לעברם באש. כתוצאה מירי המחבלים, נפצעו שני הלוחמים, שפונו באופן מוסק. הכוחות בשטח הגיבו באש לעבר המחבלים, וחיל האוויר תקף מבנים צבאיים ועמדת נ"ט של ארגון הטרור.
