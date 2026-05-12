ביממה האחרונה: צה"ל תקף 45 תשתיות חיזבאללה בלבנון | תיעוד

במהלך היממה האחרונה, צה"ל תקף כ-45 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.

בין התשתיות שהותקפו: מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים בשימוש צבאי מהם מחבלי הארגון קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

כמו כן, הותקפו כ-10 מחסנים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לאחסון אמצעי לחימה שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל.

במקביל, חיל האוויר תקף משגרי טילים וחיסל מחבלים שהיוו איום על כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי.

באירועים נוספים, חיל האוויר יירט בהצלחה שתי מטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.

כמו כן , ארגון הטרור חיזבאללה שיגר במהלך הלילה (שלישי) מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים, אין נפגעים לכוחותינו.