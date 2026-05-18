"מבטלים תוכנית זדונית"

"פועלים בהצלחה ובשקט": נתניהו שוחח עם מפקד השייטת בזמן ההשתלטות על המשט

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבור הפיקוד של חיל הים בקריה, יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל רב-אלוף אייל זמיר. במהלך ביקורו צפה נתניהו בהשתלטות הכוחות על המשט הטורקי, שהתכוון לפרוץ את הסגר הימי על חופי עזה | בזמן ההשתלטות על הספינות, נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים (צבא)

צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ

ראש הממשלה הגיע היום (שני) לבור הפיקוד של חיל הים הממוקם במחנה הקריה בתל אביב. אל ראש הממשלה התלוו בביקורו שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר. במהלך הביקור קיבל ראש הממשלה סקירה מקצועית מפורטת מפי מפקד חיל הים, אלוף אייל הראל.

נתניהו והבכירים צפו במהלך הביקור בהשתלטות של כוחות חיל הים על משט תומכי הטרור אשר יצא לדרכו מנמלי טורקיה.

כלי השיט שהשתתפו במשט הפליגו במטרה לפרוץ את הסגר הימי הביטחוני המוטל על חופי רצועת עזה. הכוחות פעלו במרחב הימי כדי לבלום את התקדמותן של הספינות הללו ולמנוע את הגעתן ליעדן.

בעת ששהה בבור הפיקוד, עלה ראש הממשלה נתניהו בקשר מול מפקד שייטת 3 והעביר באמצעותה שבחים ללוחמים המשתתפים במבצע בלב ים.

"תעבירו בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה", אמר נתניהו.

ראש הממשלה הדגיש בדבריו ללוחמים בקשר את החשיבות המבצעית של הפעילות: "אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו ולכן ברכות מכל הלב. תמשיכו עד הסוף". "המים נראים פשוט נהדר. הייתי רוצה להיות אתכם" התבדח נתניהו עם הכוחות.

