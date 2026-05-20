כיכר השבת
"פגיעה בחופש הפעולה"

צה"ל זועק: "מבקשים מאיתנו להילחם בחיזבאללה עם ידיים קשורות מאחורי הגב"

גורמים בצה"ל מביעים תסכול עמוק מהיעדר חופש פעולה מלא בלבנון | הצבא מבהיר כי לא ניתן להמשיך במדיניות ההכלה מול חיזבאללה | גורם בצה"ל: "התחושה היא שמבקשים מאיתנו להילחם בידיים קשורות" | בינתיים, הכוחות פועלים כעת לטיהור תשתיות טרור והשמדת מפקדות בשטח (צבא)

פעילות כוחות חטיבה 226 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

בצבא מתוסכלים מאוד מהמצב הקיים בלבנון, בעיקר בשל העובדה ש לא מקבל חופש פעולה מלא במרחב. גורמים ביטחוניים מדגישים כי ישראל נדרשת לפעול באופן נחרץ אל מול הממשל האמריקני, ולהבהיר לו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי מדינת ישראל פשוט לא יכולה להמשיך במדיניות ההכלה.

לפי הדיווח בחדשות 12, גורמים בצה"ל אמרו כי "התחושה היא שמבקשים מאיתנו להילחם כשהידיים שלנו קשורות מאחורי הגב. כדי לשנות באמת את המציאות הביטחונית ולהחזיר את התושבים הביתה, נכון וצריך לעבור להתקפה משמעותית בהרבה".

עם זאת, למרות ההגבלות של הדרג המדיני הכוחות לא שותקים מול הפרות הפסקת האש של ב. מאחורי הקלעים מתנהלת פעילות אינטנסיבית, המתמקדת כעת בשתי משימות אסטרטגיות מרכזיות.

הראשונה היא טיהור השטח והשמדת תשתיות, השמדה שיטתית של עמדות, מפקדות ותשתיות טרור שהקים חיזבאללה לאורך השנים. המשימה השנייה איתור וחשיפת מחסני אמל"ח, הכוללת חשיפה והחרמה של מצבורי נשק, רקטות ואמצעי לחימה מתקדמים.

הפעילות הזו מייצרת לא פעם מגע ישיר וקרוב עם מחבלי חיזבאללה, בייחוד במרחב הליטני. המציאות הזו מסבירה גם את הלחץ של ארגון הטרור, שממשיך לשגר רחפנים ורקטות רבים לעבר האזורים שבהם פועל הצבא, בניסיון נואש לבלום את התקדמות הכוחות.

צה"לחיזבאללהלבנון

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
בושה וחרפה שצהל לא מנצח
צבי

