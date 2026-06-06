כיכר השבת
"מבקש לעצב את צוותו"

אחרי סערת המינוי: הנקמה של גופמן באיש שהיה אמור להחליף אותו

אחרי סערת מינויו של ראש המוסד רומן גופמן שאושר לבסוף על ידי בג"ץ, גופמן הודיע לסגנו א' על פיטוריו והדחה מתפקידו | בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר כי גופמן מעוניין לעצב בעצמו את הצוות שלו | א' היה מועמד על ידי ראש המוסד הקודם ברנע לתפקיד, נתניהו התנגד (חדשות) 

4תגובות
רומן גופמן (צילום: חיים צח/ לע״מ)

*משרד ראש הממשלה הודיע הערב בשם המוסד כי ראש המוסד, רומן גופמן, הודיע אתמול (שישי) לא’ סגן ראש המוסד על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד.

ראש המוסד אמר לראש הממשלה כי בכוונתו למנות סגן חדש מתוך הארגון.

ראש המוסד ביקש להביע את הערכתו העמוקה לא’ על 22 שנות שירות מבצעי במוסד ועל תרומתו המשמעותית לביטחון מדינת ישראל.

המוסד אומר כי "במהלך שירותו פעל א’ בחוד העשייה המבצעית של הארגון בשלושה אגפים מבצעיים, פיקד על שניים מהם והוביל שורה של מבצעים פורצי דרך. על הישגיו עוטר בחמישה פרסי ביטחון ישראל."

א’ איחל לראש המוסד הצלחה רבה בתפקידו והבהיר כי ימשיך להעמיד את ניסיונו ויכולותיו לרשות המוסד ומדינת ישראל ככל שיידרש.

במשרד ראש הממשלה מסבירים כי המהלך נעשה כחלק מכניסת ראש המוסד לתפקיד, המבקש לעצב את צוות המוביל הבכיר שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים העומדים בפני הארגון בשנים הקרובות.

יצוין כי א' היה מועמדו של ראש המוסד הקודם, דדי ברנע, לרשת את תפקידו. אלא שראש הממשלה התנגד ובחר בגופמן, שכאמור החליט על הדחת סגנו.

ראש המוסדרומן גופמן

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4
איזו כותרת מטומטמת. מה הקשר נקמה?
סקרן
3
זה לא רק זכותו אלא ובעיקר חובתו של ראש ארגון חשוב כמו "המוסד" לעצב אותו בצורה היעילה ביותר ואפילו אם רק למטרת שיתוף פעולה יעיל יותר עם העומד בראש האירגון , וזאת כדי לתת את העוצמה הנדרשת ולטובת כולנו
והכל בסיעתא דשמיא
2
למה ללכלך? למה לכתוב נקמה? לאאאמממה?
יוסי
1
אחלה רומן אחלה גופמן תמשיך בכוחך זה והושיע את ישראל ברוך השם ראש השבכ בידינו ראש המוסד בידינו ראש המלל בידינו מבקר המדינה בידינו בעזרת השם נעשה ונצליח
יוני

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