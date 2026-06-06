אחרי סערת המינוי: הנקמה של גופמן באיש שהיה אמור להחליף אותו

*משרד ראש הממשלה הודיע הערב בשם המוסד כי ראש המוסד, רומן גופמן, הודיע אתמול (שישי) לא’ סגן ראש המוסד על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד.

ראש המוסד אמר לראש הממשלה כי בכוונתו למנות סגן חדש מתוך הארגון.

ראש המוסד ביקש להביע את הערכתו העמוקה לא’ על 22 שנות שירות מבצעי במוסד ועל תרומתו המשמעותית לביטחון מדינת ישראל.

המוסד אומר כי "במהלך שירותו פעל א’ בחוד העשייה המבצעית של הארגון בשלושה אגפים מבצעיים, פיקד על שניים מהם והוביל שורה של מבצעים פורצי דרך. על הישגיו עוטר בחמישה פרסי ביטחון ישראל."

א’ איחל לראש המוסד הצלחה רבה בתפקידו והבהיר כי ימשיך להעמיד את ניסיונו ויכולותיו לרשות המוסד ומדינת ישראל ככל שיידרש.

במשרד ראש הממשלה מסבירים כי המהלך נעשה כחלק מכניסת ראש המוסד לתפקיד, המבקש לעצב את צוות המוביל הבכיר שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים העומדים בפני הארגון בשנים הקרובות.

יצוין כי א' היה מועמדו של ראש המוסד הקודם, דדי ברנע, לרשת את תפקידו. אלא שראש הממשלה התנגד ובחר בגופמן, שכאמור החליט על הדחת סגנו.