צה"ל הודיע הערב (שלישי) על הגשת כתב אישום נגד שלושה משרתי מילואים בגין התעללות בנסיבות מחמירות בעצור עזתי. זאת, בעקבות דיווח שהגיע ממתקן מעצר "נפתלי" אודות חשד להתעללות בעציר ביטחוני בחודש דצמבר 2024, שאחריו נפתחה חקירת מצ"ח.

על פי כתב האישום, הנאשמים הוציאו את הכלוא אל חדר המקלחות באגף הכספות באמתלה של עריכת "שיחת משמעת", בזמן שהיה אזוק ומכוסה עיניים, ושם הכו אותו, מבלי שקדמה לכך התנגדות או התנהגות אסורה מצידו. הנאשמים חדלו ממעשיהם רק לאחר שהבחינו שהכלוא נפצע.

מדובר בשוהה בלתי חוקי עזתי ששהה בישראל ללא אישור מאז אוגוסט 2023, ונעצר באוקטובר 2024 על ידי כוחות הביטחון. בסוף דצמבר 2024 בוטל צו הכליאה נגדו והוא גורש חזרה לרצועת עזה בטרם נפתחה החקירה, ואינו נמנה עם רשימת העדים בתיק. כתב האישום מבוסס, בין היתר, על עדויות החשודים וחיילים נוספים שנמסרו במהלך החקירה ביחס למעשים שבוצעו.

על פי הודעת צה"ל, נוכח ממצאי החקירה, ולאחר שניתנה לחשודים האפשרות לקיים שימוע, הגישה התביעה הצבאית את כתב האישום נגד השלושה ב-1 ביולי 2026.

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חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה את הפרקליטות הצבאית, שלדבריה "הפכה לרודפת ואוייבת לוחמינו וחיילנו". גווטליב כתבה כי "בשקט בשקט ממשיכה הפרקליטות הצבאית לרדוף את לוחמינו ולהשחירם לדיראון עולם! אחרי חרפת פרשיית כח 100 ממשיכים בפרקליטות הצבאית את דרכה של הפצרית הפושעת לשעבר".

לדברי גוטליב, "מחר לחרפת כולנו, יוגש כתב אישום נגד 3 לוחמים שלנו בהאשמה של תקיפת מחבל נוחבא ארור. הפצ״ר מכנה אותו ׳הכלוא׳. חומר הראיות, תחזיקו חזק, הוא עדות מחבל הנוחבא שאמין על הפצ״ר יותר מדבריהם של לוחמינו".

גוטליב הוסיפה: "מחר בבית הדין בבית ליד תתקיים הקראת כתב אישום. אירוע מדצמבר 2024 שמוגש רק עתה. למטיבי לכת, אם היו ראיות כתב האישום היה מוגש בסמוך ולא בחלוף כמעט שנתיים. מי צריך אוייבים ותומכי חמאס כשהפרקליטות הצבאית מאמינה למחבל ארור ולא לחיילנו", כתבה בחריפות.