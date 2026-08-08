לוחמי צה"ל בלבנון ( צילום: צה"ל )

חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה רחפן נפץ לעבר כוח צה”ל בדרום לבנון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. בצה"ל בחרו שלא לדווח על האירוע. למרות שמדובר בהפרה בוטה של ההסכם, צה"ל עדיין לא הגיב על התקרית.