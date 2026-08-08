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למרות ההפרה: חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון - בצה"ל הסתירו

ימים אחדים אחרי שנפלו 2 לוחמי מילואים בפיצוץ מטען, חיזבאללה שוב הפר את הפסקת האש ושיגר רחפן נפץ לעבר כוח בדרום לבנון | לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, ובצה"ל בחרו להסתיר את האירוע מהציבור (צבא)

לוחמי צה"ל בלבנון (צילום: צה"ל)

חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה רחפן נפץ לעבר כוח צה”ל בדרום לבנון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. בצה"ל בחרו שלא לדווח על האירוע. למרות שמדובר בהפרה בוטה של ההסכם, צה"ל עדיין לא הגיב על התקרית.

רחפן הנפץ ששוגר אמש לעבר הכוחות לא התפוצץ. לא היו נפגעים בתקרית ולא נגרם נזק. בצה"ל בחרו שלא לדווח על האירוע החמור לציבור, שהתרחש בזמן הפסקת אש.

על פי הדיווח בכאן חדשות, בצה"ל מעריכים שהרחפן ששוגר לעבר כוחות בדרום לבנון היה חלק מניסיון של חיזבאללה לסייע למחבלים להימלט. הרחפן שוגר לאזור רכס עלי טאהר, ובצבא מעריכים כי פעילי ארגון הטרור מנסים לסייע למחבלים שנמצאים בתוואי התת-קרקעי שברכס להימלט החוצה.

בשבוע האחרון זיהו בצה"ל מספר ניסיונות בריחה של מחבלים מהמתחם. חלקם חוסלו, ואחרים שהותקפו הצליחו לחזור פנימה. על פי הערכות, במתחם נצורים כ-15 מחבלים.

בצה"ל מסרו בתגובה להסתרת המידע מהציבור: "צה"ל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. דובר צה"ל לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה".

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