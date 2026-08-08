רגעי דרמה: התרעה על חשש לחדירת מחבלים הופעלה הבוקר (שבת) ביישוב עופרים שבשומרון, לאחר שנהג ברכב גנוב פרץ את המחסום במהלך מרדף של כוחות הביטחון. לאחר הפריצה יצא החשוד מהרכב וניסה להימלט.

כוחות הביטחון הוזעקו למרחב היישוב ופעלו לעצירת החשוד. מדובר צה"ל נמסר, "כוחות הביטחון קפצו למרחב היישוב, החשוד יצא מהרכב ואיש ביטחון שפעל במרחב ביצע נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו".

החשוד נעצר על ידי הכוחות והועבר להמשך טיפול משטרת מחוז ש"י. בצה"ל מסרו כי האירוע הסתיים וכי אין חשש לאירוע ביטחוני.

בתוך כך, הלילה פתחו כוחות צה"ל בסריקות באזור קיבוץ זיקים שבעוטף עזה, לאחר שרבש"ץ הקיבוץ דיווח על חתך שהתגלה בגדר היישוב. דובר צה"ל מסר במהלך הלילה כי "לא אותרו חשודים בשטח ולא ניתן לקבוע מתי בוצע החתך".

הכוחות המשיכו בסריקות במטרה לשלול אירועים חריגים וביצעו בדיקות של התצפיות. בצה"ל מסרו כי "לא מוכרת חצייה" משטח רצועת עזה לשטח ישראל, וכעבור קרוב לשעתיים הוכרז בקיבוץ על חזרה לשגרה.