 דלג לתוכן הראשי
החשוד נעצר

דרמה בעופרים: התושבים הסתגרו בבתיהם מחשש לחדירת מחבלים - זה מה שהתברר

אזעקה המתריעה על חדירת מחבלים הופעלה הבוקר ביישוב עופרים שבשומרון | לאחר זמן התברר כי מדובר על נהג ברכב גנוב שפרץ מחסום וניסה לברוח | לפי צה"ל, "במהלך מרדף של כוחות הביטחון אחר רכב חשוד - הרכב חדר ליישוב. החשוד יצא מהרכב ואיש ביטחון ביצע נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו" (צבא)

1תגובות
פעילות צה"ל ביו"ש (צילום: צה"ל)

רגעי דרמה: התרעה על חשש לחדירת מחבלים הופעלה הבוקר (שבת) ביישוב עופרים שבשומרון, לאחר שנהג ברכב גנוב פרץ את המחסום במהלך מרדף של כוחות הביטחון. לאחר הפריצה יצא החשוד מהרכב וניסה להימלט.

כוחות הביטחון הוזעקו למרחב היישוב ופעלו לעצירת החשוד. מדובר צה"ל נמסר, "כוחות הביטחון קפצו למרחב היישוב, החשוד יצא מהרכב ואיש ביטחון שפעל במרחב ביצע נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו".

החשוד נעצר על ידי הכוחות והועבר להמשך טיפול משטרת מחוז ש"י. בצה"ל מסרו כי האירוע הסתיים וכי אין חשש לאירוע ביטחוני.

בתוך כך, הלילה פתחו כוחות צה"ל בסריקות באזור קיבוץ זיקים שבעוטף עזה, לאחר שרבש"ץ הקיבוץ דיווח על חתך שהתגלה בגדר היישוב. דובר צה"ל מסר במהלך הלילה כי "לא אותרו חשודים בשטח ולא ניתן לקבוע מתי בוצע החתך".

הכוחות המשיכו בסריקות במטרה לשלול אירועים חריגים וביצעו בדיקות של התצפיות. בצה"ל מסרו כי "לא מוכרת חצייה" משטח רצועת עזה לשטח ישראל, וכעבור קרוב לשעתיים הוכרז בקיבוץ על חזרה לשגרה.

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
צבא ארה"ב נכנס למערכה צבאית כנגד אויב מכין מלאי אמל"ח הנדרש לפי תוכנית פעולה מטכ"ל תוכניות הוגדרו פקודות לפני 2 עד 3 עשור כתב לעניני מה בכך כותב שטיות ואנשים קוראים וחושבים וואלה אין טילים . .איזה פאדיחה לא כך בלי פאניקה נשיא ארה"ב לפני 64ימים הודיע מלחמה הסתימה עכשיו הכיוון בעריפ
​ פלאדיו

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר