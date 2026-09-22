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"סכנה לביטחון הכוחות"

שוב זה קורה: ישראלים חצו את הגבול לסוריה - בצה״ל זועמים

14 ישראלים חצו את הגבול ברמת הגולן לשטח סוריה באזור אלוני הבשן, כוח צה״ל איתר והשיב אותם לישראל • בתנועת חלוצי הבשן טוענים כי הפעילים חזרו לנקודה שבה גרו בעבר משפחות ופועלים לקידום התיישבות ישראלית • בצה״ל: ״הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות" (צבא)

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לוחמי צה"ל. אילוסטרציה (צילום: דובר צה"ל)

14 אזרחים ישראלים הגיעו הערב (שלישי) למרחב אלוני הבשן שברמת הגולן, חצו את הגבול לשטח ונכנסו לשטח הנמצא בשליטת צה״ל באזור הכפר הצ׳רקסי ביר אל־עג׳ם.

כוח צה״ל שהוזעק למקום פעל לאיתור האזרחים והשיב אותם לשטח ישראל. האזרחים עוכבו והועברו להמשך טיפול משטרת ישראל.

בדובר צה״ל גינו את האירוע בחריפות: ״צה״ל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה״ל הפועלים במרחב״.

בצה״ל הוסיפו כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים, במטרה למנוע מהאזרחים לחזור פעם אחר פעם על התופעה, אותה הגדירו כעבירה פלילית.

מנגד, בתנועת חלוצי הבשן אמרו כי מדובר בפעילים שהחליטו לחזור לנקודה שכונתה ״נווה הבשן״, שאליה עלו בעבר משפחות מהתנועה ופונו מהמקום.

״לאחר שהבנו שיש הזדהות עם הרעיון של התיישבות ישראלית חוקית בבשן, גם מהצד הפוליטי וגם מצד גורמים בשטח, אך הם לא מספיקים כדי להביא את הדברים לידי יישום, החליטו הפעילים לחזור ולדחוף מלמטה, בתקווה שנגיע במהרה להתיישבות בפועל״, נמסר מהתנועה.

עוד הוסיפו בתנועה: ״מערכות הצבא והמשטרה מכירים את המדיניות של הפעילים שלנו, ואנו מצפים שהם יתנהלו כפי שגורמי אכיפה במדינה דמוקרטית אמורים לנהוג״.
צה"לסוריהרמת הגולן

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