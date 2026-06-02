הבריחו טבק לרצועת עזה ב....כיסאות גלגלים | צפו בתיעוד המרתיח

ניסיון הברחה חריג נחשף היום (שלישי) במעבר לכיש, כאשר בודקי רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון אתרו מאות שקיות טבק שהוסתרו בתוך משלוח תרומה בינלאומית של כיסאות גלגלים שיועדו להיכנס לרצועת עזה. ההברחה סוכלה במסגרת הליך הבידוק הביטחוני השגרתי המתבצע לכלל הסחורות המועברות לרצועה.

הבודקים הביטחוניים של רשות המעברים, בשיתוף נציגי מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), גילו את השקיות במהלך בדיקה מעמיקה של המשלוח. כידוע, הבידוק הביטחוני הוחמר והורחב בתקופה האחרונה בעקבות ריבוי ניסיונות הברחה דומים המנצלים את מנגנוני הסיוע ההומניטרי.

בעקבות האירוע, הנחה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, לפתוח בחקירה ביטחונית ופלילית במטרה למצות את הדין עם כלל הגורמים המעורבים בניסיון ההברחה. במתפ"ש הדגישו כי מדובר בניצול ציני של משלוח סיוע רפואי ובפגיעה חמורה באמינות מנגנוני הסיוע ההומניטריים.

"בזמן שחמאס מפיץ טענות שקריות על מחסור בציוד רפואי ברצועת עזה, וגורמים רבים בעולם בוחרים להדהד אותן, המציאות מוכיחה פעם נוספת את ההפך", מסר האלוף הלוי. "בעוד שישראל מאפשרת הכנסת סיוע וציוד רפואי, חמאס וגורמים נוספים אינם בוחלים באמצעים ומנצלים גם משלוחים רפואיים לטובת הברחות והתעצמות".

מתאם פעולות הממשלה בשטחים הבהיר כי מדובר בהפרה חמורה של מנגנוני הכנסת הסיוע, הממחישה את החשיבות הקריטית של מנגנוני הבידוק והפיקוח. "חמאס מחפש כל הזדמנות לנצל את המרחב ההומניטרי לצרכיו, ולכן נמשיך לחזק את מנגנוני הבקרה, לקיים בידוק קפדני לכל משאית, ונפעל בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל מי שינסה לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת התעצמות ארגוני הטרור", ציין.

במתפ"ש הדגישו כי האחריות המלאה לתכולת המשלוחים חלה על הארגונים והגורמים המתאמים אותם, וכל חריגה מהנהלים תוביל לנקיטת צעדי אכיפה מיידיים. ניסיון ההברחה הנוכחי מצטרף לשורה ארוכה של מקרים דומים שנחשפו בחודשים האחרונים, בהם חמאס סיכל העברת סיוע הומניטרי ואף תקף צוותי או"ם שפעלו לפתיחת צירי סיוע חדשים.

יצוין כי בשבועות האחרונים התגברו ניסיונות ההברחה לרצועת עזה, כאשר ועדת החוץ והביטחון דנה לאחרונה בהצעות חוק להפיכת ההברחה לעבירה ביטחונית. ח"כ עמית הלוי ציין בדיון כי "המציאות בשטח מחייבת זאת, איננו מתמודדים עוד עם עשרות רחפנים בשבוע, אלא עם מאות רחפנים מדי שבוע ואלפים מדי חודש".

החקירה הביטחונית והפלילית נמשכת, והגורמים הביטחוניים ממשיכים בפעילות מוגברת לאיתור ניסיונות הברחה נוספים.