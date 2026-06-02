כיכר השבת
ניצול מנגנון הסיוע

הבריחו טבק לרצועת עזה ב....כיסאות גלגלים | צפו בתיעוד המרתיח

בודקי רשות המעברים חשפו מאות שקיות טבק שהוסתרו במשלוח תרומה בינלאומית • האלוף הלוי: 'ניצול ציני של סיוע רפואי' | החקירה הביטחונית נפתחה (צבא וביטחון)

ניסיון ההברחה (צילום: דוברות מתפ״ש)

ניסיון הברחה חריג נחשף היום (שלישי) במעבר לכיש, כאשר בודקי רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון אתרו מאות שקיות טבק שהוסתרו בתוך משלוח תרומה בינלאומית של כיסאות גלגלים שיועדו להיכנס לרצועת . ההברחה סוכלה במסגרת הליך הבידוק הביטחוני השגרתי המתבצע לכלל הסחורות המועברות לרצועה.

הבודקים הביטחוניים של רשות המעברים, בשיתוף נציגי מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), גילו את השקיות במהלך בדיקה מעמיקה של המשלוח. כידוע, הבידוק הביטחוני הוחמר והורחב בתקופה האחרונה בעקבות ריבוי ניסיונות הברחה דומים המנצלים את מנגנוני הסיוע ההומניטרי.

התפיסה מהרצועה
התפיסה מהרצועה| צילום: צילום: דוברות מתפ״ש

בעקבות האירוע, הנחה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, לפתוח בחקירה ביטחונית ופלילית במטרה למצות את הדין עם כלל הגורמים המעורבים בניסיון ההברחה. במתפ"ש הדגישו כי מדובר בניצול ציני של משלוח סיוע רפואי ובפגיעה חמורה באמינות מנגנוני הסיוע ההומניטריים.

"בזמן שחמאס מפיץ טענות שקריות על מחסור בציוד רפואי ב, וגורמים רבים בעולם בוחרים להדהד אותן, המציאות מוכיחה פעם נוספת את ההפך", מסר האלוף הלוי. "בעוד שישראל מאפשרת הכנסת סיוע וציוד רפואי, חמאס וגורמים נוספים אינם בוחלים באמצעים ומנצלים גם משלוחים רפואיים לטובת הברחות והתעצמות".

מתאם פעולות הממשלה בשטחים הבהיר כי מדובר בהפרה חמורה של מנגנוני הכנסת הסיוע, הממחישה את החשיבות הקריטית של מנגנוני הבידוק והפיקוח. "חמאס מחפש כל הזדמנות לנצל את המרחב ההומניטרי לצרכיו, ולכן נמשיך לחזק את מנגנוני הבקרה, לקיים בידוק קפדני לכל משאית, ונפעל בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל מי שינסה לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת התעצמות ארגוני הטרור", ציין.

במתפ"ש הדגישו כי האחריות המלאה לתכולת המשלוחים חלה על הארגונים והגורמים המתאמים אותם, וכל חריגה מהנהלים תוביל לנקיטת צעדי אכיפה מיידיים. ניסיון ההברחה הנוכחי מצטרף לשורה ארוכה של מקרים דומים שנחשפו בחודשים האחרונים, בהם חמאס סיכל העברת סיוע הומניטרי ואף תקף צוותי או"ם שפעלו לפתיחת צירי סיוע חדשים.

יצוין כי בשבועות האחרונים התגברו ניסיונות ההברחה לרצועת עזה, כאשר ועדת החוץ והביטחון דנה לאחרונה בהצעות חוק להפיכת ההברחה לעבירה ביטחונית. ח"כ עמית הלוי ציין בדיון כי "המציאות בשטח מחייבת זאת, איננו מתמודדים עוד עם עשרות רחפנים בשבוע, אלא עם מאות רחפנים מדי שבוע ואלפים מדי חודש".

החקירה הביטחונית והפלילית נמשכת, והגורמים הביטחוניים ממשיכים בפעילות מוגברת לאיתור ניסיונות הברחה נוספים.

עזהרצועת עזההברחההברחותהברחת סיגריותמתפ"ש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר