חיסול המחבל | צפו - צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:07 חיסול המחבל | צפו ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל פרסם לפני זמן קצר (שני) כי אתמול צה"ל פעל במרחב שאטי שברצועת עזה וחיסל את המחבל צבחי חדר האשם אלבטריחי מארגון הטרור גא"פ.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל לקח חלק בהטמנת מטענים נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה. בתקיפה נוספת שבוצעה לפני מספר ימים, חיסל צה"ל את המחבל אחמד פואד חליל חלס, מחבל נוחבה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. גם הוא לקח חלק בהטמנת מטענים ופעילות נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.

המחוסלים ( צילום: דובר צה"ל )

על פי ההודעה הרשמית מדובר צה"ל, בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו במטרה להסיר את האיום שהיוו על כוחותינו.

החיסולים מצטרפים לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', כלי הנדסי של כוחות צה"ל עלה על מטען חבלה של ארגון הטרור חמאס במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. דובר צה"ל הגדיר את האירוע כ"הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חמאס".

בנוסף, כוחות צה"ל חיסלו בשבועות האחרונים מספר מחבלים בכירים נוספים ברצועה. בין היתר, חוסלו שני מחבלי נוח'בה שפשטו למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר, כאשר אחד מהם שימש כשומר ראש של רב המרצחים יחיא סינוואר.

גורמי ביטחון הבהירו כי צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית ממוקדת ברצועת עזה להסרת איומים מיידיים על כוחותינו ועל אזרחי ישראל. התקיפות המדויקות מבוצעות בהכוונה מודיעינית ובהתאם לצורכי השטח.