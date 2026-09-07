צה"ל הסיט טיל שהיה באוויר כדי להציל אזרחים בעזה | צפו בתיעוד

דובר צה"ל פרסם תיעוד ייחודי המדגים את מחויבות צה"ל להבחין בין מחבלים לאזרחים ולנקוט בכלל אמצעי הזהירות האפשריים לצמצום הפגיעה באזרחים.

על פי הפרסום הערב (שני) של דובר צה"ל, במהלך תקיפה שתוכננה לעבר מחבל מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, זוהתה התקהלות של אזרחים בסמוך למחבל - וצה"ל הסיט את החימוש ממסלולו בזמן אמת.

על פי ההודעה, מאחר שלא ניתן לבטל את החימוש לאחר הטלתו, הוסט החימוש ממסלולו בזמן אמת על מנת למנוע את הפגיעה באזרחים. התיעוד שפורסם מציג את רגע ההסטה המדויק, כאשר החימוש משנה את מסלולו באוויר.

"אירוע זה ממחיש פעם נוספת את מחויבות צה"ל להבחין בין מחבלים לאזרחים ולנקוט בכלל אמצעי הזהירות האפשריים לצמצום הפגיעה בהם", נמסר מדובר צה"ל. הפרסום מגיע בעת שצה"ל ממשיך בפעילות מבצעית ממוקדת ברצועת עזה להסרת איומים מיידיים.

האירוע מצטרף לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', כלי הנדסי של כוחות צה"ל עלה אתמול על מטען חבלה של ארגון הטרור חמאס במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. דובר צה"ל הגדיר את האירוע כ"הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חמאס", ובתגובה תקף צה"ל במהלך הלילה תשתיות של ארגון הטרור חמאס.

בנוסף, כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', צה"ל חיסל לפני מספר ימים את מחמד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים במרחב רפיח. המחבל חוסל בתקיפה בחאן יונס במטרה להסיר את האיום שהיווה.