התקרית בה נהרגו שישה לוחמים מבצא ארה"ב, אירעה במהלך תדלוק אווירי בין שני מטוסי KC-135 במסגרת פעילות מבצעית; מטוס נוסף שהיה מעורב באירוע הכריז על מצב חירום ונחת בשלום בנתב״ג, הרמטכ"ל אייל זמיר שיגר ניחומים לצבא ארה"ב.

הרמטכ״ל אייל זמיר, ביקר במרכז לוגיסטי שהוקם על-ידי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה במרכז הארץ, יחד עם ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אלוף רמי אבודרהם ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור, קיים הערכת מצב עם מפקדי האגף אשר סקרו לו על המעטפת והמאמץ הלוגיסטי במבצע ׳שאגת הארי׳.

הרמטכ״ל אמר במקום: ״אני רואה כאן את שיתוף הפעולה עם צבא ארה״ב פעם נוספת, אני רוצה למסור את תנחומיי על ששת ההרוגים בתאונה המצערת שלשום, שותפינו בצבא ארצות הברית עושים עבודה חסרת תקדים במלחמה ההיסטורית שאנחנו מצויים בה, ואנחנו מלאי הערכה על כך. זוהי מלחמה נגד משטר טרור שמאיים לא רק על מדינת ישראל, אלא על יציבותו וביטחונו של המזרח התיכון כולו".

עוד הוא אמר: "אנחנו נמצאים במלחמה קיומית למעלה משנתיים. אנשי האגף, על כלל מערכיו - אתם יוצרים תשתית לרציפות הלחימה, לאורך הנשימה ולהישגי צה״ל במערכה הזו. כל אחד ואחת מכם מהווה חלק משמעותי בהצלחות ובהישגים. אני מעריך את העבודה הקשה שלכם מסביב לשעון ואת התרומה הרבה. הערכה רבה - סומך עליכם״.

לפי הודעת הצבא האמריקני, המטוס היה מעורב בתקרית אווירית עם מטוס תדלוק נוסף מאותו הדגם במהלך פעילות מבצעית במסגרת מבצע “Epic Fury”. התקרית הוגדרה כ"תאונת תדלוק" אווירית שאירעה במרחב אווירי ידידותי.

המטוס השני שהיה מעורב באירוע הכריז על מצב חירום והצליח לנחות בשלום בנמל התעופה בן גוריון.