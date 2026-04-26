גנון קן ואן דייק (38), רב-סמל בכוחות המיוחדים של צבא ארה"ב המשרת בפורט בראג, מצא את עצמו בלב שערוריית מסחר במידע פנים מהסוג שטרם נראה כמותה. ואן דייק, שהיה מעורב בתכנון וביצוע של "מבצע נחישות מוחלטת" ללכידת נשיא ונצואלה המודח ניקולס מדורו, נאשם כי השתמש במידע המסווג אליו נחשף כדי לגרוף רווח אישי של למעלה מ-400,000 דולר.

על פי כתב האישום, ואן דייק החזיק בגישה למידע רגיש ביותר על המבצע הצבאי המתוכנן. במקום לשמור על סודיות כפי שהתחייב, הוא פתח חשבון בפלטפורמת ההימורים "פולימרקט" תחת הכינוי "Burdensome-Mix". שם, הוא הניח סדרה של 13 הימורים בסכום כולל של כ-33,000 דולר על כך שכוחות ארה"ב יפלשו לוונצואלה ומדורו יודח מתפקידו עד סוף ינואר 2026. באותה עת, השוק העריך את הסיכויים לאירועים אלו כנמוכים מאוד, מה שאיפשר לוואן דייק להשיג תשואה מדהימה של פי 12 על כספו. הפשיטה יצאה לדרך ב-3 בינואר לפנות בוקר, כאשר כוחות ארה"ב לכדו את מדורו ואת אשתו בקראקס. שעות ספורות לאחר מכן, ואן דייק העלה לחשבון הגוגל שלו תמונה המציגה אותו במדי הסוואה על סיפון ספינה בלב ים (ככל הנראה ה-USS Iwo Jima), אוחז ברובה לצד לוחמים אחרים. התמונה הזו, יחד עם בקשתו המאוחרת מ-פולימרקט למחוק את חשבונו בניסיון לטשטש עקבות, הפכו לראיות מרכזיות נגדו.

ביום שישי האחרון, הורה שופט בצפון קרוליינה על שחרורו של ואן דייק בערבות של 250,000 דולר. במסגרת תנאי השחרור, נאלץ הלוחם המעוטר להסגיר את דרכונו ולוותר על כלי הנשק שברשותו, אלא אם יקבל הוראה אחרת מהפיקוד הצבאי.

זוהי הפעם הראשונה שמשרד המשפטים האמריקאי מעמיד לדין על מסחר במידע פנים בשוק תחזיות תוך שימוש בחוק "אדי מרפי" – איסור על מסחר בסחורות המבוסס על מידע ממשלתי גנוב או מנוצל לרעה. אם יורשע, ואן דייק עלול לעמוד בפני עונש מאסר כבד, כאשר סעיף הונאת התקשורת בלבד נושא עונש מקסימלי של 20 שנה.

בעוד הפרשה ממשיכה להסעיר את המערכת הפוליטית, כאשר חלק מחברי הקונגרס קוראים לחון אותו בטענה לאכיפה בררנית מול פוליטיקאים שסוחרים במניות, הדיון הבא בעניינו צפוי להיערך ביום שלישי בבית המשפט הפדרלי במנהטן.