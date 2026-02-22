בזמן שהעולם כולו נושא עיניים לשמיים בחיפוש אחר תשובות, האיש שעומד מאחורי רשת האת'ריום רשת הבלוקצ'יין השנייה בגודלה בעולם (אחרי הביטקוין) והתשתית שעליה פועלים רוב היישומים המבוזרים כיום, מהמר דווקא נגד הבלתי ייאמן.

ויטליק בוטרין הניח סכום עתק של 148,000 דולר על כך שממשלת ארה"ב לא תאשר את קיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ עד שנת 2027.

המהלך הדרמטי הגיע שעות ספורות לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הצית סערה עולמית כשהבטיח לחשוף קבצים חסויים על עב"מים וחייזרים. בעוד שההמונים נסחפו לאופוריה והסיכויים בשווקי הניבוי זינקו בתוך שעות, בוטרין בחר בנתיב הפוך ומפתיע: הוא הימר נגד הזרם.

בוטרין חשף כי במהלך השנה האחרונה הוא הרוויח כ-70,000 דולר בשיטה שהוא מכנה האסטרטגיה שלו פשוטה אך נועזת: "מצב אנטי-טירוף", כלומר, לזהות שווקים שנמצאים בשיגעון רגשי ולהמר נגד תרחישים קיצוניים ובלתי סבירים. בעבר הוא כבר גרף רווחים כשהימר נגד האפשרות שטראמפ יזכה בפרס נובל לשלום וכנגד הקריסה המוחלטת של הדולר האמריקאי בתקופות של פאניקה.

מאחורי ההימורים הנוצצים מסתתרת אג'נדה עמוקה וקודרת הרבה יותר. בוטרין מזהיר כי עולם הקריפטו נמצא בסכנה להפוך למקום של ספקולציות בלבד, ללא יישומים אמיתיים. הוא רואה במטבעות הדיגיטליים את "קו ההגנה האחרון" שלנו נגד טוטליטריות דיגיטלית ובינה מלאכותית ריכוזית ומסוכנת.

בעוד שוק ניבויי העתיד (כמו פלטפורמת פולימרקט) חווה צמיחה אדירה של 1,200%, בוטרין מבקש להפנות את המבט מהימורים קצרי טווח של תוצאות ספורט לעבר מנגנונים שיכריעו את עתיד האנושות.

בינתיים, בשווקים, הטירוף החל להירגע והסיכויים לאישור קיום חייזרים צנחו בחזרה – מה שמעמיד את בוטרין, פעם נוספת, בעמדת המנצח שחזה את המציאות מבעד לערפל. האם הוא יודע משהו שאנחנו לא, או שהוא פשוט הקול השפוי היחיד בחדר מלא "אובר רגש" וטירוף?