הפעילות ביו"ש "מחבל מרכזי" נעצר יחד עם 90 מבוקשים נוספים; הוחרם אמל"ח רב במהלך השבוע עצרו כוחות הביטחון 90 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון. במקביל, נמשכים התחקורים והסריקות לאיתור המחבל שביצע את הפיגוע סמוך ליישוב עדי עד בבנימין | תיעוד: לוחמי יחידת דובדבן בפעילות בעומק ג'נין - במהלכה עצרו מחבל מרכזי מטובאס יחד עם פעיל טרור נוסף (ביטחוני)