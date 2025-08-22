כיכר השבת
"מחבל מרכזי" נעצר יחד עם 90 מבוקשים נוספים; הוחרם אמל"ח רב

במהלך השבוע עצרו כוחות הביטחון 90 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון. במקביל, נמשכים התחקורים והסריקות לאיתור המחבל שביצע את הפיגוע סמוך ליישוב עדי עד בבנימין | תיעוד: לוחמי יחידת דובדבן בפעילות בעומק ג'נין - במהלכה עצרו מחבל מרכזי מטובאס יחד עם פעיל טרור נוסף (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

דובר מעדכן היום (שישי) כי במהלך השבוע עצרו כוחות הביטחון 90 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון, כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול הטרור בגזרה. במקביל, נמשכים התחקורים והסריקות לאיתור המחבל שביצע את הפיגוע סמוך ליישוב עדי עד בבנימין.

לוחמי יחידת דובדבן, בפעילות מסוערבת ובהכוונת שב"כ, עצרו בעומק ג’נין שבחטיבת מנשה, מחבל מרכזי מטובאס יחד עם פעיל טרור נוסף.

(צילום: דובר צה"ל)

בפעילויות נוספות, כוחות חטיבת עציון ולוחמי יחידת דובדבן עצרו במהלך השבוע שמונה מבוקשים החשודים בפעילות טרור.

במהלך הפעילויות נתפס והוחרם אמל"ח: שני אקדחים, נשק מסוג 'נגב', נשק מסוג 'M16', נשק ציידים ומספר מטענים מאולתרים.

בחטיבת אפרים נעצרו שני פעילי חמאס ואותרו עשרות אלפי כספי טרור שיועדו לפעילות טרור. במקביל, במבצע נרחב בשכם שבחטיבת שומרון, תוחקרו עשרות חשודים ונעצרו שמונה מבוקשים נוספים.

כלל המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שהוחרמו על-ידי הכוחות, הועברו להמשך טיפול בידי משטרת מחוז ש"י ושב"כ.

(צילום: דובר צה"ל)
