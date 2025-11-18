כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל זיהו שני מחבלי חמאס, שהפרו את הסיכומים וחצו את הקו הצהוב, תוך שהם מתקרבים לכוחות הפרוסים בדרום רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי הוודאי כי מדובר בשני מחבלי חמאס, הכוחות ירו וחיסלו את המחבלים למען הסרת האיום.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

לפני מספר ימים דיווחנו, על תמונות לוויין חדשות שפורסמו בידי BBC Verify מצביעות על כך שישראל הרסה מאז תחילת הפסקת האש בעזה יותר מ-1,500 מבנים באזורים שנותרו בשליטתה.

המטרה ברורה: לקבוע מציאות בשטח באזורים שממזרח לקו הצהוב, כדי למנוע מחמאס את האפשרות לארוב לכוחות - מציאות שנטלה מחיר דמים כבד אחרי הפסקת האש, ואולי בעיקר, המשמדת תשתיות טרור ומנהרות שנותרו בצד שתחת שליטת צה"ל.

הצילומים, האחרונים שבהם מ-8 בנובמבר, מראים כי שכונות שלמות נהרסו בתוך פחות מחודש, ככל הנראה בפיצוצים מבוקרים.

לפי ההערכה, מספר המבנים שנהרסו בפועל גבוה אף יותר, מאחר ששטחים נרחבים לא נכללו בבדיקה בשל היעדר תצלומים עדכניים.

ההריסות מתועדות בעיקר במזרח חאן יונס, סביב עבאסן אל-כבירה, שם מבנים שלא ניזוקו בזמן הלחימה נמחקו כליל.

תושבים שפונו מהאזור סיפרו כי יכלו לשמוע את הפיצוצים מהאוהלים שאליהם נמלטו באל־מוואסי. "הצבא הישראלי לא השאיר לנו כלום, הכול נמחק", סיפרה לנה ח’ליל שאיבדה את ביתה. תצלומים דומים נראים גם ליד אל־ביוק שבמזרח רפיח, וכן בשכונת שג'אעיה שבעיר עזה ובסמוך לבית החולים האינדונזי בג'באליה.

בישראל ענו ל-BBC כי הפעולות מתבצעות בהתאם להסכמות הפסקת האש, שנחתמו באוקטובר בתיווך ארצות הברית, מצרים, קטאר וטורקיה.