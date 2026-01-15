כיכר השבת
חצה את הקו הצהוב וחוסל: התיעוד והדרמה מאחורי המרדף בדרום הרצועה

דרמה בדרום הרצועה לאחר שלוחמי חטיבה 7 זיהו מחבל שחצה את "הקו הצהוב" והתקרב לכוחות. המחבל חוסל במקום. בצה"ל מדווחים על שורת היתקלויות דומות ביממה האחרונה: "נסיר כל איום מיידי"  (צבא וביטחון)

פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה במהלך השנתיים האחרונות (צילום: דובר צה"ל)

לוחמי חטיבה 7 לא לקחו סיכונים: מחבל חמוש שחצה היום את "הקו הצהוב" בדרום רצועת עזה והתקרב לעבר הכוחות, חוסל במקום בטרם הצליח לבצע פיגוע. המקרה מצטרף לשורת תקריות דומות ביממה האחרונה, גם בצפון הרצועה, בהן חיסלו כוחות מספר מחבלים שניסו לאתגר את מרחב האבטחה החדש. בפיקוד הדרום מבהירים: כל מי שיחצה את הקו המסומן ויהווה איום – דמו בראשו

