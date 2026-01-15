טראמפ ויתר על תקיפה באיראן? הסנטור הבכיר חוזר בו דוד הכהן | 18:51

לוחמי חטיבה 7 לא לקחו סיכונים: מחבל חמוש שחצה היום את "הקו הצהוב" בדרום רצועת עזה והתקרב לעבר הכוחות, חוסל במקום בטרם הצליח לבצע פיגוע. המקרה מצטרף לשורת תקריות דומות ביממה האחרונה, גם בצפון הרצועה, בהן חיסלו כוחות צה"ל מספר מחבלים שניסו לאתגר את מרחב האבטחה החדש. בפיקוד הדרום מבהירים: כל מי שיחצה את הקו המסומן ויהווה איום – דמו בראשו