שי וינר בסינגל קליפ חדש: "ילד של אלוקים"

בעיצומה של תקופה סוערת לעם ישראל, עולה קולו של ילד בן 13 שמעז לגעת בלבבות – בשיר חדש שכולו תקווה, כאב ואמונה. Child Of God הוא קריאה אישית ורגישה מתוך עיניו של ילד שמייצג דור שלם – דור שמבקש אור בתוך החושך, מנסה לרקוד בגשם, ולהאמין שלמרות הכל – הוא ילד של אלוקים.

שי וינר, שכבר ריגש עם "יש לי מלך" ו"בכיים של הילדים", חוזר עם יצירה באנגלית שמביאה מסר אוניברסלי תזכורת לכך שגם בימים הקשים ביותר, תמיד יגיע מלאך בדמות אדם, שיחזיר את התקווה.

הקליפ של השיר מוביל את הצופה במסע היסטורי כואב – ממצרים, דרך השואה גלות בבל ועד לחטופים של ימינו – ובכל תחנה, ניצוץ של גאולה. וינר, מגיש ביצוע עוצמתי ומלא נשמה שלא משאיר עין יבשה.

לדברי מנהליו, החיבור והכימיה שנוצרה בין שי וינר ליוצרים רמי לב ודניאל חן הולידו פרויקטים מוסיקליים מרגשים ומסקרנים שעתידים לצאת.

קרדיטים:

מילים: רמי לב ונועם לב

לחן: רמי לב

עיבוד והפקה מוסיקלית: דניאל חן

מילים ותרגום:

Help me, angel

עזור לי, מלאך

Give me peace and send me love

תן לי שלווה ושלח לי אהבה

Never leave me

אל תעזוב אותי לעולם

You're the sunshine in my heart

אתה קרן האור שבתוך ליבי

I’m lonely I'm really lost without you

אני בודד, באמת אבוד בלעדיך

Turn my eyes and show me the way

הטה את עיניי והראה לי את הדרך

I'm a child of God

אני ילד של אלוקים

Running from the pain

בורח מהכאב

Dancing in the rain

רוקד בגשם

Always waiting for a light

תמיד מחכה לאור

To get me through the night

שיעזור לי לעבור את הלילה

Cause I am feeling sad

כי אני מרגיש עצב

Heal my broken heart

רפא את ליבי השבור

Teach me angel

למד אותי, מלאך

Find the silence in my soul

מצא את השקט שבתוך נשמתי

Be my shelter

היה לי למפלט

Give me a hand before I fall

תן לי יד לפני שאפול

I’m lonely I'm really lost without you

אני בודד, באמת אבוד בלעדיך

Turn my eyes and show me the way

הטה את עיניי והראה לי את הדרך