המלחין והזמר חוגג את הולדת בנו הבכור בסינגל חדש

הרשי ויינברגר: "רק לפני שבוע, בחסדיו הגדולים, ה' בירך אותנו בבננו הבכור. הערב, ב"ווך נאכט" שלו, אני משיק שיר שכתבתי לכבודו. כשאנחנו אומרים קריאת שמע, אני מתפלל שתמיד יהיו לו ה"פליגעלעך" – הכנפיים – לעלות מעל כל אתגר, להגיע לפסגות הגבוהות ביותר בתורה, במצוות ובעבודת ה', ולמלא את הייעוד הייחודי שה' קבע לו. יהי רצון שתפילות הלילה הזה ילוו אותו ויישאו אותו בכל שלב בחייו".

קרדיטים: מילים: הרשי ויינברגר, ליפא שמלצער ושעיה פרידמן לחן: הרשי ויינברגר הראפר הבינלאומי בקליפ חדש: "קח את הכתר" יאיר טוקר | 10.08.25 אסף הרוש בסינגל קליפ מפתיע ומרהיב: "סורי" יאיר טוקר | 09:08 עיבוד והפקה מוזיקלית: נפתלי שניצלער מילים ותרגום: ברוכים הבאים, צו דיר מיין ליבער קינד, ברוך הבא, לך ילדי היקר, א טרער פון מיין אויג ס׳רינט, דמעה מעיני זולגת, איך גלייב נישט אז אין מיינע הענט איך האלט דיך שוין אצינד. איני מאמין שכבר עכשיו אני מחזיק אותך בידי. איך זע דיין לעכטיג פנים, דו שיינסט אזוי און לייכסט, אני רואה את פניך המאירות, אתה זוהר ומאיר, אונזערע הערצער אויפגעמאכט, ליבנו נפתח, פול מיט שמחה אז מיר האבן שוין דעם טאג דערגרייכט. מלאים בשמחה שכבר הגענו ליום הזה. דו קומסט יעצט אונטער אונזערע פליגעלעך, עכשיו אתה בא תחת כנפינו, וואו דו זאלסט נאר פליען, לאן שרק תעוף, וועלן מיר זען ווי שיין דו טוסט בליען, נראה כמה יפה אתה פורח, מיט הארץ און נשמה פרובירען צו ערציען. ננסה לחנך אותך בכל הלב והנשמה. שפרייט אויס קינד מיינס דיינע פליגעלעך, פרוש, ילדי, את כנפיך, וואו דו ווילסט נאר שטרעבן, לאן שתרצה לשאוף, אונזער הארץ און נשמה מיר וועלן דיר געבן, את ליבנו ונשמתנו ניתן לך, נעם עס קינד מיינס און פאנג אן דיין לעבן. קח זאת, ילדי, והתחל את חייך. טייערע נשמה, אונז האסטו אויסדערוועלט, נשמה יקרה, אתה בחרת בנו, דא אין שטוב האט אויך געפעלט, גם בבית הזה היה חסר, א אינגעלע, א זיסקייט, וואס וועט אויפלייכטן די וועלט. ילד קטן, מתיקות, שיאיר את העולם. מיר האבן זיך געגרייט פיל, התכוננו רבות, געווארט מיט פרייד געוויין, חיכינו בדמעות של שמחה, דיר לערנען צו פארשטיין, ללמד אותך להבין, פונקט אזוי ווי אונז ערצויגען ווען געוועזן קליין. בדיוק כפי שגידלו אותנו כשהיינו קטנים. שפרייט אויס ליב קינד דיינע פליגעלעך, פרוש, ילד אהוב, את כנפיך, דו הייבסט אן א נייע לעבן, אתה מתחיל חיים חדשים, די שענסטע מתנה וואס מ׳האט אונז געגעבן, המתנה היפה ביותר שניתנה לנו, ביסטו נשמה׳לע אונזער אוצר׳ל גאר שיין. אתה נשמה קטנה, האוצר היפה שלנו. שפרייט אויס ליב קינד דיינע פליגעלעך, פרוש, ילד אהוב, את כנפיך, פלי - פלי מיט אונז צוזאמען, עוף – עוף איתנו יחד, עס באגלייט דיר א טאטע מאמען, מלווים אותך אבא ואמא, אונזער ליבשאפט צו דיר טוט אויף אייביג פלאמען. אהבתנו אליך תבער לעד.