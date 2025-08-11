משה דוויק בסינגל קליפ אנרגטי: "ילדים של מלך"

שיר קיץ שמח ומלא אופטימיות, אור, אהבה והכרת תודה לקדוש ברוך הוא - "כולנו ילדים של מלך" שמשיק הזמר והפייטן משה דוויק. יצירה מרוממת מבית היוצר של רמי לב (מילים ולחן) ודניאל חן (עיבוד והפקה), שמחברת בין שמחה ישראלית למסרים עמוקים.

משה דוויק שר על הקרבה לבורא, על האור שמאיר את הדרך ועל הידיעה הפשוטה והעוצמתית, שאנחנו לא לבד. כולנו חלק ממשהו גדול, ילדים של מלך.

קרדיטים:

מילים ולחן: רמי לב

עיבוד והפקה מוסיקלית: דניאל חן

מילים:

השם יודע אותי שומע

מרגיש עלי את כל מה ש - מה שעובר בי

גם אם טעיתי ולא ראיתי

כל יום שולח לי עוד הזדמנות

השם אותי אוהב

אף פעם לא עוזב

ולא סתם אני באתי באתי

אל העולם הזה

הוא שומר עלי רק שיהיה לי טוב

הוא מאיר אותי מזכיר לי להמשיך בדרך

ואני רוצה אליו הכי קרוב

כי בנשמה - כולנו ילדים של מלך

נותן לי נחת ואין בי פחד

אני בטוח כי הכל , הכל בסדר

והוא מקשיב לי בוחן רואה בי

את כל סודות הלב והחולשות

השם אותי אוהב

אף פעם לא עוזב

ולא סתם אני באתי באתי

אל העולם הזה

הוא שומר עלי רק שיהיה לי טוב...

פה זה בסדר הכל בסדר

רק שיהיה יהיה לי טוב

פה זה בסדר הכל בסדר

אני רוצה אליו קרוב