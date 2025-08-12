כיכר השבת
צפו: שמוליק סוכות מפנק אותנו ב"מתנות"

הזמר המצליח שמוליק סוכות בסינגל קליפ חדש אותו כתב שמוליק סוכות יחד עם בנצי שטיין ואלי קליין שגם הלחינו את השיר. ההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)

שבוע לפני המופע הענק בבנייני האומה לצד יידל ורדיגר, משיק שמוליק סוכות סינגל־קליפ חדש בשם "מתנות" – הסנונית הראשונה מתוך אלבומו השני, שעתיד לראות אור בחורף הקרוב.

את השיר כתב שמוליק יחד עם בנצי שטיין ואלי קליין, והוא נושא מסר חזק ופשוט: להרים את העיניים, להבחין בחסדי הבורא המתגלים בכל יום ובכל נשימה, ולהבין שגם האתגרים וההסתרות שבדרך – הם חלק מהמתנה, והם סיבה אמיתית לומר תודה.

קרדיטים:

מילים: שמוליק סוכות, בנצי שטיין, אלי קליין

לחן: בנצי שטיין, אלי קליין

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

