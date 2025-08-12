נטע לוין מגיש: צפו: שמוליק סוכות מפנק אותנו ב"מתנות" הזמר המצליח שמוליק סוכות בסינגל קליפ חדש אותו כתב שמוליק סוכות יחד עם בנצי שטיין ואלי קליין שגם הלחינו את השיר. ההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 15:36