צפו: שמוליק סוכות מפנק אותנו ב"מתנות"

שבוע לפני המופע הענק בבנייני האומה לצד יידל ורדיגר, משיק שמוליק סוכות סינגל־קליפ חדש בשם "מתנות" – הסנונית הראשונה מתוך אלבומו השני, שעתיד לראות אור בחורף הקרוב.
את השיר כתב שמוליק יחד עם בנצי שטיין ואלי קליין, והוא נושא מסר חזק ופשוט: להרים את העיניים, להבחין בחסדי הבורא המתגלים בכל יום ובכל נשימה, ולהבין שגם האתגרים וההסתרות שבדרך – הם חלק מהמתנה, והם סיבה אמיתית לומר תודה.
קרדיטים:
מילים: שמוליק סוכות, בנצי שטיין, אלי קליין
לחן: בנצי שטיין, אלי קליין
עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי
