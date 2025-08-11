אסף הרוש בסינגל קליפ מפתיע ומרהיב: "סורי"

הזמר והיוצר אסף הרוש, מפתיע בסינגל קליפ מחאה לא שגרתי - "סורי". הלחן, המילים הבועטות, כמו גם כל הקולות והנגינה, ההפקה המוזיקלית ויצירת קליפ הבינה המלאכותית נעשו על ידי הרוש עצמו.

מילים:

למה יש לך טלפון של דוס

אתה לא מבין שככה לא תתפוס

חייב לפתוח כמה ערוצים

בטיקטוק אין לך בכלל עוקבים

המשרד שלנו לא קוסם

בסוף המוזיקה שלך תעלם

לא משנה אם אתה מהמם

אתה חייב פשוט להצטלם

אז תן לי קטע בשדה, איזה משהו עם אריה

למה אתה לא זורם?

מה יהיה עם הזקן, למה רק שחור לבן?

ככה אתה מהמם

מה עושים עם הפאות, ככה זה צריך להיות?

לא טיפה משעמם?

טוב חלאס עם הבטן גב, נעשה אותך כוכב...

אז וואלה סורי

א׳נלא נדבק למצלמה בשביל הסטורי

ולא הופך את החיים בשביל הגלורי

וגם אם א׳פחד לא ישמע עלי דונט וורי

וואלה סורי

למה כל הזמן תה מתקרר

אתה לא רואה שרק אתה עוצר

פותחים עוד דלת ואתה חוזר

אחורה כמה שיותר מהר

זמרים כמוך לא חסר

חמוד אתה צריך להתעורר

אם רק טיפה היית מתפשר

כבר ממזמן היית מסתדר

אז תן לי קטע בשדה...

אז וואלה סורי...