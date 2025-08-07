האחים איתן ונווה בסינגל קליפ בכורה: "שיר ליום השבת"

(צילום: ענבל למברגר)
איתן ונווה: "בתפילת שחרית של שבת, בכל בתי הכנסת , את שירת אל אדון קשה לעצור.
בפינת בית הכנסת תמיד עולה לו זמזום קטן, שממשיך - "לאל אשר שבת..."
משבת לשבת, הזמזום הזה הלך והתגבר אצלנו, התחבר להיות שיר, שהתנגן עד שנגמרו המילים. ובסוף הפזמון עוד זמזום קטן אחרון, כי באמת היה קשה לעצור.
מסע של חצי שנה הגיע לסיומו,
מסע של חיבורים, דיוקים, ומחשבות.
אנחנו מוציאים את השיר הראשון שלנו - שיר ליום השבת".
קרדיטים:
מילים: מתוך תפילת שחרית של שבת
לחן: איתן ונווה פלדמן
שירה: איתן ונווה
עיבוד: אביאל סולטן, איתן ונווה
