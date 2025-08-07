כיכר השבת

הזמיר המצליח בשיר תפילה חדש ומרגש: "ואולי"

הזמר והיוצר שיר דוד גדסי מפתיע בסינגל שני בתוך כמה ימים - "ואולי". המילים והלחן של גדסי יחד עם ארגמן אשכנזי וטל פלד. העיבוד וההפקה המוזיקלית של נתנאל בן גיאת ושי ואגוס כהן  (סינגלים וקליפים)

1תגובות

קרדיטים:

מילים ולחן: שיר דוד גדסי, ארגמן אשכנזי, טל פלד

עיבוד והפקה מוזיקלית: נתנאל בן גיאת ושי ואגוס כהן

קולות: שיר דוד גדסי, נתנאל בן גיאת ,שי ואגוס כהן וירין מזרחי

מילים:

כבר כמה ימים מתבודד בלילות

לאבא בשמים

כבר כמה שנים מחפש בפינות

תן לי כח ברגליים

ללכת כל הזמן

יש עיניין שיתהפך

הכל לטובה

ואולי תסתכל לי בעינים

ותראה את הנשמה שלי מפעם

הייתי ילד ונזרקתי אל המים

ויש פה של דמעות אנלא יודע לשחות

אולי תושיט לי ידיים

כבר כמה ימים מתפלל בלילות

בין ארץ לשמים

כמה שנים עליות ירידות

אז הרמתי תעינים

אליך כל הזמן

יש עיניין שיתהפך הכל לטובה

ואולי תסתכל לי בעינים

ותראה את הנשמה שלי מפעם

הייתי ילד ונזרקתי אל המים

ויש פה של דמעות אנלא יודע לשחות

אולי תושיט לי ידיים

1
איזה קול מיוחד ומטורף וסלסולים- תותח!! גם המילים ואוו
יש

