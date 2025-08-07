הזמיר המצליח בשיר תפילה חדש ומרגש: "ואולי" הזמר והיוצר שיר דוד גדסי מפתיע בסינגל שני בתוך כמה ימים - "ואולי". המילים והלחן של גדסי יחד עם ארגמן אשכנזי וטל פלד. העיבוד וההפקה המוזיקלית של נתנאל בן גיאת ושי ואגוס כהן (סינגלים וקליפים)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 12:12