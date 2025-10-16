דודו פישר ועמירן דביר שרים יחד עם משפחת החייל שנפל: "מספר"

משה ידידיה רזיאל הי״ד, היה מחובר לתורה בחיי המעשה. חבר ואיש משפחה מלא אהבה, שמחת חיים ושובבות. איש עם הקשבה כנה, לומד מכל אדם ודבק באמת.

רזיאל נפל בשמחת תורה התשפ"ד בקרב הגבורה של כיתת הכוננות של כרם שלום כשהגן בגופו על משפחתו ועל כל הקיבוץ.

רזיאל כתב את השיר "מספר" ליום השואה וליום הזיכרון. בתחילה כתב ידידיה את השיר ליום השואה. ורק אחר כך הוא כתב בית נוסף לטקס יום הזיכרון בקיבוץ.

השיר משווה בין המספר על היד של יהודי אושוויץ שלא זכו למות כששמם ידוע אלא כאנשים חסרי חשיבות . מנגד האנשים שנפלו על הגנת המולדת, שמספרם האישי וגם שמם חקוק על המצבה בבית הקברות. בסיום השיר בקשה להמשיך את דרכם.

את השיר הלחין עמירן דביר, מבצעים בדואט, דודו פישר ועמירן דביר.

קרדיטים:

מילים: ידידיה רזיאל הי״ד

לחן והפקה מוזיקלית: עמירן דביר

משתתפים:

ישראל רוזנברג (אביו של ידידיה)

גדעון רוזנברג (אחיו הבכור של ידידיה)

אריאל רוזנברג (אחיו של ידידיה)

צורי רזיאל (בנו של ידידיה)

יוסף רוזנברג (אחיין של ידידיה)

אביעד רוזנברג (אחיין של ידידיה)

מרדכי רוזנברג (אחיין של ידידיה)

מילים:

יש אנשים שהם מספר

יש אנשים, והיו כאלה גם בעבר

אנשי חסידות ולומדי תורה

אנשי מעשה ואנשי אמונה

לאנשים האלה אין שם משל עצמם

קוראים להם לפי עמם

ומי שניסה להתעלם, או שניסה לברוח

יהודי זה לא רק בפועל, יהודי זה בכח

אינך יכול להתעלם, אינך יכול לברוח

יש אנשים שהם מספר

יש אנשים, והיו כאלה גם בעבר

אנשי גבורה וחלוציות

אנשי מסירות נפש וחריצות

לאנשים האלה יש שם משל עצמם

והם מסרו אותו בשביל עמם

לא ניסו להתעלם או לברוח, ותודה לאל

נפלו כיהודים גאים בארץ ישראל

במותם ציוו לנו זהות ציוו לנו חיים

המשיכו את דרכינו אחים