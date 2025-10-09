שי וינר בסינגל לקראת שוב החטופים: "הבנים חוזרים הביתה"

נער הפלא שי וינר חוזר עם שיר מיוחד ומרגש במיוחד, המנון שילווה את שובם של אחינו ואחיותינו מן השבי במנהרות עזה. השיר נכתב מתוך תפילה עמוקה ואמונה מוחלטת לשובם של החטופים הישראלים לביתם "הבנים חוזרים הביתה", אינו רק שיר – זאת התקווה שפיעמה בלב כל יהודי בעולם, תקווה שלא הכזיבה, שהולכת ומתגשמת בשעות ובימים אלה, עם שובם המתוכנן של האחים והאחיות בשעות שמאחדות כל אדם עם רגש בעולם.