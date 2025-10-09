כיכר השבת

שי וינר בסינגל לקראת שוב החטופים: "הבנים חוזרים הביתה"

הילד שי וינר בסינגל חדש לקראת שובם של החטופים מהשבי בעזה. המילים של היוצר רמי לב וילדיו, הלחן של לב כשההפקה המוזיקלית של דניאל חן (סינגלים וקליפים)

נער הפלא שי וינר חוזר עם שיר מיוחד ומרגש במיוחד, המנון שילווה את שובם של אחינו ואחיותינו מן השבי במנהרות עזה. השיר נכתב מתוך תפילה עמוקה ואמונה מוחלטת לשובם של החטופים הישראלים לביתם "הבנים חוזרים הביתה", אינו רק שיר – זאת התקווה שפיעמה בלב כל יהודי בעולם, תקווה שלא הכזיבה, שהולכת ומתגשמת בשעות ובימים אלה, עם שובם המתוכנן של האחים והאחיות בשעות שמאחדות כל אדם עם רגש בעולם.

היצירה נוצרה ע"י רמי לב וילדיו מיתר ונועם, תוך ציפייה ואמונה שלמה לרגע הגדול בו ישתחררו החטופים ויחזרו לזרועות משפחותיהם וללבבות כל עם ישראל. דניאל חן, שעיבד והפיק את השיר, הצליח ליצור מנגינה שמחזירה תקווה ללב ומזכירה אנחנו גם בחושך הכי גדול, "השארנו אור קטן דולק למטה".

שי, כמעט בן 14, היה פעיל מאוד בשנה החולפת, ואף זכה בתואר "תגלית השנה" במצעד השנתי של "כיכר השבת".

קרדיטים:

מילים: רמי לב, מיתר לב ונועם לב

לחן: רמי לב

עיבוד והפקה מוסיקלית: דניאל חן

