יונתן רזאל ושולם למר בקליפ מרגש: "עוד ריקוד אחד"

ימים ספורים לפני שמחת תורה ובעוד עם ישראל כולו עוצר את נשימתו בציפייה לראות את בניו השבים הביתה, מוציאים יונתן רזאל ושולם למר שיר חדש ומיוחד בשם ׳עוד ריקוד אחד׳. לפני שנתיים, בהיוודע מימדי האסון שפקד את עם ישראל, נעצרו באחת ריקודי ההקפות בשמחת תורה. השיר ׳עוד ריקוד אחד׳ מתאר את התקווה והבקשה מהקב״ה לעוד ריקוד אחד נוסף, כזה שיבוא עם הגאולה השלמה ולא יפסק לעולם.

הרעיון לשיר החל במפגש בין יונתן רזאל לאברהם פריד שנתן את ההשראה למסר המרגש של המילים. מאז השיר עבר מסע מוזיקלי והצטרפו אליו כותבים נוספים, עד לתוצאה הסופית שהיא, כאמור, דואט מיוחד ומרגש בין יונתן רזאל לשלום למר.

יונתן רזאל מספר: "בשנה שעברה בשמחת תורה היתה לי הזכות לרקוד עם ניצולי הנובה באירוע מרומם ומרגש. בשנתיים האחרונות אני חווה שוב ושוב את הכח של התקווה היהודית בכל מקום. עם כל הקושי והכאב, לא מאבדים לרגע את הכמיהה לשוב ולרקוד בשמחה יחד עם הקב״ה בגאולה השלמה. ידידי היקר אברהם פריד שיתף אותי ברעיון לשיר הזה ומשם הוא התגלגל הלאה בשיתוף פעולה עם חברים נוספים ואני שמח מאד על החיבור המיוחד עם שלום למר. בואו נבקש כולם מאבא: עוד ריקוד אחד".

קרדיטים:

מילים: אברהם פריד, דויד סווירסקי, יונתן רזאל ושלום למר

לחן: יונתן רזאל ואברהם פריד

הפקה מוסיקלית: מנדי ליפסקר