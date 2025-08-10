צור דדשי מבקש לב טהור בסינגל חדש: "בלי להסתיר מחשבות"

קרדיטים:

מילים - צור דדשי

לחן - צור דדשי, אלעזר יפרח ואביחי פז גרינוולד

הפקה מוזיקלית - אביחי פז גרינוולד

מילים:

אני רוצה להיות מי שהייתי

לפני שינוי התמונה והסתר הפנים

אני רוצה לחזור לאהבה

לרגישות שהראתי לאנשים

אני רוצה להוריד מסכות

לפתוח את הלב ולתת חיבוק

אני רוצה להשאר מחוספס

רק כדי שיהיה קל לי הדיבוק

רק מבקש

לב טהור ברא לי א-לוקים

ורוח נכון חדש

חדש בקרבי

היה לי טוב להיות מי שהייתי

בלי להסתיר מחשבות כמו משוגע

וברכבת ההרים של החיים

מצאתי אלף ירידות בלי עלייה

וכמעט שהתייאשתי שוב לגדול

עד שנזכרתי שאפשר לשנות

המילים כמו בקעו מתוך גרוני

בתפילה ליציאה מהמצולות