הזמר והיוצר דניאל יטיב משחרר סינגל חדש נוסף בשם ׳לא צריך ת׳סוף׳. בדרך לאלבום בכורה ממשיך דניאל במסע המוזיקלי המשובח שלו עם שיר נוסף, אופטימי ומלא תקווה. המילים והלחן של דניאל במשותף עם המפיק המוזיקלי SHINER שגם אחראי על העיבוד של השיר.

כמיטב המסורת, הסינגל מלווה בקליפ מושקע בבימויו של לירון אפוטה. קליפ שמציג מגוון דמויות בסיטואציות שונות בחיי היומיום כשהם רוקדים ואופטימיים לפי המסר של השיר שלא צריך את הסוף כדי לדעת שיהיה טוב.

דניאל משתף: ״יוצא לכולנו לשמוע אנשים שאומרים: "יהיה טוב, יהיה בסדר". נכון שזאת אימרה אופטימית, אבל עדיין חסרה פה התובנה שכבר עכשיו הכל טוב, עכשיו בסדר. הרי אבא שלי שאוהב אותי הכי בעולם הולך איתי ומלווה אותי בדרך. אז לא צריך לחכות לסוף, כדי לדעת שהכל יהיה טוב. בשתי מילים: עכשיו טוב! זה המסר של השיר.״