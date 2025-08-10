כיכר השבת

כוכב הזמר הים תיכוני והשדרן מקפיצים בסינגל חדש: "ככה השם רצה"

הזמר המצליח יניב בן משיח ושדרן הרדיו עמי מימון בסינגל חדש ומקפיץ - "ככה השם רצה". המילים של ישראל אס, הלחן של אס, תמיר צור ואורן לוי. העיבוד המוזיקלי של יוסי מימון (סינגלים וקליפים)

1תגובות

קרדיטים:

מילים: ישראל אס, תמיר צור ואורן לוי,

לחן: ישראל אס, תמיר צור ואורן לוי,

עיבוד: יוסי מימון,

קולות: אביעד גיל, מאור ישראל גיל, אודי דמארי

מילים:

מי שכאן רוצה,

חיים מאושרים,

צריך לדעת את הכלל הזה של החיים,

שחרר כשאתה לא מבין,

ובלי שום דאווין

חייך וצעק איתי את הפיזמון של החיים

כי ככה השם רצה

יותר טוב לא תמצא

כי ככה השם רצה

יותר טוב לא תמצא

כי אין לחץ ואין דאגה

הקדוש ברוך הוא מנהל ת׳הצגה

הניסיונות קשים

חשוב שנאמין

שבכל מכשול שם מסתתר לו אור גדול

תמשיך להתפלל

וכל מי ששואל

תראה בסוף תתחיל לרקוד תאמר תודה לאל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
שיר חמוד
...

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר