קרדיטים:
מילים: ישראל אס, תמיר צור ואורן לוי,
לחן: ישראל אס, תמיר צור ואורן לוי,
עיבוד: יוסי מימון,
קולות: אביעד גיל, מאור ישראל גיל, אודי דמארי
מילים:
מי שכאן רוצה,
חיים מאושרים,
צריך לדעת את הכלל הזה של החיים,
שחרר כשאתה לא מבין,
ובלי שום דאווין
חייך וצעק איתי את הפיזמון של החיים
כי ככה השם רצה
יותר טוב לא תמצא
כי ככה השם רצה
יותר טוב לא תמצא
כי אין לחץ ואין דאגה
הקדוש ברוך הוא מנהל ת׳הצגה
הניסיונות קשים
חשוב שנאמין
שבכל מכשול שם מסתתר לו אור גדול
תמשיך להתפלל
וכל מי ששואל
תראה בסוף תתחיל לרקוד תאמר תודה לאל
