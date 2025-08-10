כוכב הזמר הים תיכוני והשדרן מקפיצים בסינגל חדש: "ככה השם רצה" הזמר המצליח יניב בן משיח ושדרן הרדיו עמי מימון בסינגל חדש ומקפיץ - "ככה השם רצה". המילים של ישראל אס, הלחן של אס, תמיר צור ואורן לוי. העיבוד המוזיקלי של יוסי מימון (סינגלים וקליפים)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 16:54