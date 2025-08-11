הווקאליסט הגדול של המוזיקה החסידית מפתיע בארבעה קליפים

והיה השם למלך ( צילום: נתי אלבר )

כשנמואל מפתיע... הוא עושה את זה בגדול! בעיצומה של עונת קיץ, משיק נמואל אלבום לייב מלהיב מהמופע בתיאטרון רמת גן - 16 רצועות מבוצעות בטוב טעם, עם הווקאל שרק נמואל יודע להפיק! וההפתעה הגדולה - 4 קליפים מושקעים ומדליקים המופקים בטוב טעם ומעבירים את החוויה החד פעמית - אליכם למסך.