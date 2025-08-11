הווקאליסט הגדול של המוזיקה החסידית מפתיע בארבעה קליפים

כשנמואל מפתיע... הוא עושה את זה בגדול! בעיצומה של עונת קיץ, משיק נמואל אלבום לייב מלהיב מהמופע בתיאטרון רמת גן - 16 רצועות מבוצעות בטוב טעם, עם הווקאל שרק נמואל יודע להפיק! וההפתעה הגדולה - 4 קליפים מושקעים ומדליקים המופקים בטוב טעם ומעבירים את החוויה החד פעמית - אליכם למסך.
האלבום משלב את מיטב הלהיטים שכבשו את הקהל לאורך השנים – "ישתבח", "אלוקים", "והיה השם" ועוד – לצד קאברים מרגשים שמעלים את הרף בכל פעם מחדש. אחד משיאי המופע היה הביצוע לשירו של אביתר בנאי, "אבא", שהפך לרגע בלתי נשכח. גם הלהיט הקלאסי "Don't hide from me" של אברהם פריד, בלחנו של יוסי גרין, קיבל פרשנות מרעננת ומרגשת, לצד ביצועים נוספים שהפכו את המופע כולו לחוויה חד-פעמית, וככזה שהיה חייב לצאת כאלבום.
קרדיטים:
הפקה: ישראל לובין
עיבוד והפקה מוזיקלית: דני אבידני
