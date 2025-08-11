כיכר השבת

אלחנן טסה בשיר חופה חדש: "בואי בשלום"

הזמר אלחנן טסה, בן דודו של הזמר מידד טסה, בסינגל שני, הפעם סינגל חופה מקורי שכתב צ'ולי זכאי והלחין המפיק המוזיקלי של השיר, גיל נגר (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוסיקלית: גיל נגר

מילים: צ'ולי זכאי

לחן: גיל נגר

קולות: גיל נגר, אלחנן טסה

מילים:

היום אני פוסע מתרגש

אל מול השמש והשמים

בשתיקה יפה עומד ומתפלל

בלילה בו הפכנו להיות אחד

עם דמעות של אושר בעיניים

אקדש אותך כאן מול הים

אשא תפילה לאל שבשמים

אין מאושר כמוני בעולם

פזמון:

בואי בשלום ליום שהוא חלום

אבנה לך בית חם באור שמח

אשא תפילה ואומר תודה

על כל הטוב שהאל אלי שולח

את היית לי מגדלור בחשכה

סללת תדרך בשתי ידיך

בזכותך מצאתי לי את השמחה

ועל הכל מודה לך אומר תודה

עם דמעות של אושר בעיניים

אקדש אותך כאן מול הים

אשא תפילה לאל שבשמים

אין מאושר כמוני בעולם

פזמון:

בואי בשלום ליום שהוא חלום

אבנה לך בית חם באור שמח

אשא תפילה ואומר תודה

על כל הטוב שהאל אלי שולח

