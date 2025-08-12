מילים מפתיעות: יוסי גרין בלחן חדש ל"אשר יצר" 

"הכול התחיל כשקיבלתי שיחת טלפון מחברה ישראלית, שבעליה הסביר לי על הצורך בשיר למילים של ברכת אשר יצר", מספר המלחין הוותיק והמוערך, יוסי גרין.

מתברר, לאחר בדיקה, שצעירים רבים מתקשים לזכור את נוסח הברכה בעל פה, בלי לקרוא ממקור מודפס. בשל כך הוצע להשתמש בעזר זיכרון – מנגינה שניתן לשיר איתה את מילות הברכה.

"האתגר היה להלחין לחן שישתמש בכל מילה בברכה פעם אחת בלבד (כפי שצריך כשמברכים). החברה שפנתה אליי, במידה והשיר יתאים לה, מתכוונת לייצר מכשיר שניתן להתקין על הקיר באזורי הנטילה, וכשלוחצים עליו – הוא ישמיע את הביצוע המוקלט של השיר החדש", מספר גרין.

המלחין שהסתער על המשימה הייחודית, הצליח בה כמובן ויחד עם הצוות המוזיקלי הישראלי המוכשר, אלי קליין ואיצי ברי שיצרו עיבוד מוזיקלי ססגוני בסגנון דיסני ומקהלת הילדים "אידישע נחת" בניצוחו של משה קרויס עם קולותיה הקסומים ובניו ונכדיו של המלחין עצמו, "האידישע נחת" הפרטי, נוצר השיר החדש – "אשר יצר".

גרין מוסיף, כי זהו השיר הראשון בסדרה חדשה של שירים שנכתבים ומופקים עם מחשבה חינוכית.

קרדיטים:

לחן: יוסי גרין

ביצוע: משפחת גרין, בנים ובני בנים

עיבוד: אלי קליין ואיצי ברי